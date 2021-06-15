美歐就長達17年航空補貼爭端達成協議 暫停加征關稅

6月15日，美國-歐盟領導人就持續17年的航空補貼爭端取得共識，雙方宣布達成協議，在五年內暫停因航空補貼爭端互相加征關稅。美國總統拜登通過聲明指出，對這一重大突破表示歡迎。歐盟委員會主席馮德萊恩稱，“今天，我們從訴訟走向合作。我們正在結束世貿組織歷史上最長的貿易爭端。”

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就本次美歐領導人峰會，馮德萊恩介紹說，“這次會議以飛機方面的突破開始。”她說，“這確實開啟了我們關係的新篇章，因為我們從訴訟轉向飛機合作——經過 17 年的爭端。”在隨後的新聞發布會上，馮德萊恩補充說，“我們現在達成的協議確實為我們的關係開啟了新的篇章，因為我們從訴訟轉向合作。”

美國貿易代表戴琪周二在視頻通話中表示，“今天的聲明解決了美歐關係中長期存在的貿易問題。”“與其與我們最親密的盟友之一作戰，我們終於團結起來應對共同的威脅，”她補充說。戴琪在與歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯發表的聯合聲明中說，雙方“現在有時間和空間通過我們新的飛機工作組找到持久的解決方案，同時為大西洋兩岸的進口商節省數十億歐元的關稅。”

作為協議的一部分，歐盟和美國同意通過公開透明的程序提供研發資金，並且不向本方的生產商提供會損害對方利益的具體支持，例如稅收減免。聯合聲明指出，“歐盟和美國還同意在五年內暫停實施價值115億美元的有害關稅，這些關稅損害了大西洋兩岸的公司和人民。雙方將合作，共同分析和解決第三方可能損害我們大型民用飛機部門的非市場行為。 ”

東布羅夫斯基斯說，“通過這項協議，我們將空客和波音的爭端擱置起來。它證明了跨大西洋關係現在正在向下一個層次發展，我們可以與美國合作解決長期的爭端。我們現在有時間和空間通過我們新的飛機問題工作組找到一個持久的解決方案，同時為大西洋兩岸的進口商節省數十億歐元的關稅。 ”

拜登在白宮聲明中說，“今天，美國和歐盟在持續了16年多的波音-空客貿易爭端中取得了重大突破。美國和歐盟都同意在五年內暫停我們的關稅，我們承諾確保為我們的公司和工人提供一個公平的競爭環境。重要的是，我們還同意共同努力，挑戰和打擊中國在這一領域的非市場做法，這些做法使中國的公司具有不公平的優勢”。

拜登說，“美國和歐盟將以反映我們高標準的具體方式進行合作，包括在內向和外向投資及技術轉讓方面進行合作。這是一個我們可以為中國經濟模式帶來的其他挑戰所建立的模式”。他續指，“本周，在七國集團，在北約，在我與歐盟領導人的會晤中，以及在我與世界各國領導人的所有雙邊會晤中，我一直在說明，當我們共同推進我們的共同價值觀，如公平競爭和透明度時，美國和歐洲以及世界各地的民主國家會更加強大。今天的聲明確切地表明了這一點如何在實踐中發揮作用。”

業界方面，空客首席商務官舍爾（Christian Scherer）在周二的媒體電話會議上說，“在這個高度競爭的行業中，任何能使競爭環境公平化並避免跨越大西洋或跨越任何邊界的關稅這一可怕的兩敗俱傷的主張都是好的”。他說，“你不需要從空客那裡得到這些......。問問我們的客戶就知道了。”