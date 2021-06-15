馮德萊恩：歐洲希望將進口多元化，離開中國這樣的生產商

為期兩天的歐盟-加拿大峰會於6月15日結束。歐盟委員會主席馮德萊恩當天向記者介紹會議成果時表示，與加方就建立原材料戰略夥伴關係達成一致，立志將歐盟的進口多元化。

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馮德萊恩向加拿大總理特魯多說，“在布魯塞爾與你見面，使我們歐洲人有機會讓你知道，我們是多麼重視與加拿大的特殊夥伴關係。我們確實有相同的利益；我們有相同的價值觀；我們有相同的世界觀”。她說，“我們有相同的理解，即我們要加強的是多邊主義，以應對今天的全球挑戰。因此，事實上，昨天我們探討了深化這種夥伴關係的方法。”

在探討了歐加在應對疫情、生產新冠疫苗和抗擊氣候變化等問題的合作重要性後，馮德萊恩說，“談到可持續性。我們同意在原材料方面建立一個戰略夥伴關係。作為歐洲人，我們希望使我們的進口多元化，離開像中國這樣的生產商”。她解釋說，“因為我們想要更多的可持續性，我們想要更少的環境破壞，我們想要勞動條件的透明度”。她說，“這些原材料：例如關鍵礦物和金屬，對於綠色和數字轉型是不可或缺的。”

對此，加拿大總理辦公室通過聲明介紹指，“歐加領導人宣布了一項新的原材料戰略夥伴關係，以幫助確保關鍵礦物和金屬的供應鏈安全，這些礦物和金屬對於向更清潔和數字化的經濟過渡至關重要，包括用於電動汽車和先進的電池存儲。新的夥伴關係還將推進原材料開採和加工方面的研究和創新合作，並為我們的企業創造新的貿易機會以及私人和公共投資。”

馮德萊恩說，“在貿易方面，我們有機會重申了我們對全面實施《全面經濟貿易協定》（CETA）的承諾。它是我們經濟的重要資產，在我們走向復蘇的道路上。數字很能說明問題：如果你看一下2019年，歐盟和加拿大之間的貿易與CETA之前的水平相比，貨物增加了25%，服務增加了39%。因此，這對就業是有利的，對大西洋兩岸的增長是有利的。為此，我們應該共同努力，解決阻礙CETA充分釋放其就業和增長潛力的問題。”

特魯多說，“加拿大和歐盟有着緊密合作的悠久歷史。在過去的一年裡，新冠疫情帶來的挑戰表明，共同合作結束這一流行病和解決全球問題的重要性。通過加強我們的關係，我們能夠保持我們的人民安全和健康，創造良好的中產階級就業機會，並以適合每個人的方式進行更好的重建。”