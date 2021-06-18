美國加強對個人數據保護 違規中資應用或遭傳票、封殺

路透社6月18日引用消息人士的話報導指，美國總統拜登之前宣布的保護美國個人敏感數據行政命令，可能迫使在美國營運的中國手機應用程式須採取更嚴格保障個人數據措施，否則將禁止這些應用程式在美國營運。

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據知情人士透露，美國商務部可能會發出傳票，收集有關某些智能手機、平板電腦和台式電腦軟件應用程序的信息。商務部隨後可能會就在美國使用這些應用的條件進行談判，或者禁止這些應用。

報導稱，被指控支援美國競爭對手軍事或情報活動的實體，所擁有或控制的應用程式，可能會受到影響。美方的行動是要防止中國和俄羅斯等國獲取美國大量個人及商業信息。

此前，拜登6月9日簽署新行政命令，以撤銷特朗普政府時期一系列針對抖音海外版TikTok與微信海外版WeChat的禁令。他還下令美國商務部對來自外國對手的應用程式作保安風險新評估，並指明其中包括中國。

一名知情人士稱，特朗普下令禁止TikTok時提出的許多關切，現任美國官員也有很多同樣同感。他們尤其擔心中國可能追蹤美國政府僱員的位置，建立用於敲詐勒索的個人信息檔案，並進行商業間諜活動。

據知情人士透露，美國商務部可能會與應用程式供應商討論在美國的營運條件，或者宣布禁用。報導指出，微信、TikTok 及另外 8 個遭特朗普政府針對的軟體，符合拜登團隊審查的條件。一名消息人士表示，美國官員已經開始與盟友討論採取類似做法。他們希望夥伴國家能就應予禁止的應用程序達成一致。

據悉，美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)將決定美國針對哪些應用程序採取行動，但它們必須滿足某些標準。例如，它們必須由支持像中國或俄羅斯這樣的外國對手的軍事或情報活動的個人或實體擁有、控制或管理。