歐盟發布打擊企業供應鏈中強迫勞動的指導方針

歐盟委員會和歐洲對外行動署（EEAS）7月12日發布了一份指南，幫助企業應對其業務和供應鏈中的強迫勞動風險。該指南闡述了盡職調查的實際內容，並概述了有助於打擊強迫勞動的負責任商業行為和盡職調查的國際標準。

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該指南題為“關於歐盟企業在其運營和供應鏈中應對強迫勞動風險的盡職調查”，旨在通過提供關於如何識別、預防、減輕和解決其風險的實用建議，提高企業在其價值鏈中消除強迫勞動的能力。該文件強調，據估計，全球有2500萬人被強迫勞動，其中1600萬人在私營部門被剝削，480萬人受到強迫性剝削，400萬人被國家當局強迫勞動，婦女和女孩受到的影響尤其大。該指南強調了歐盟對打擊強迫勞動和“體面工作”的承諾，包括確保歐盟公司的負責任商業行為。

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell ）在發布該指南時指出，強迫勞動“不僅是對人權的嚴重侵犯，而且是貧困的主要原因和經濟發展的障礙”。他強調，該指南將幫助歐盟公司確保“其活動不會在任何部門、地區或國家助長強迫勞動行為”。歐盟貿易專員兼歐委會執行副主席東布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）通過推特表示，“強迫勞動在歐盟單一市場中沒有容身之地，在歐盟公司的供應鏈中亦是如此。”

東布羅夫斯基稱，“因此，廢除強迫勞動和捍衛人權是歐盟委員會的優先事項。而且我們有一個計畫。”據悉，作為參考，該指南採用了經濟合作與發展組織（OECD）的盡職調查框架，其中包括六個步驟。該指南還列出了一系列關於強迫勞動的具體考慮。

該指南實現了歐盟貿易戰略的支柱之一，即尋求促進負責任和可持續的價值鏈，並彌補了可持續公司治理立法到位之前的時間。這項立法預計將引入強制性的盡職調查義務，要求歐盟公司在其運營和供應鏈中識別、預防、減輕和說明可持續性影響。

歐盟的貿易政策促進了有助於消除強迫勞動的努力。例如，歐盟的貿易協定包括具有約束力的承諾，批准和有效執行國際勞工組織（ILO）的公約，包括那些關於強迫勞動的公約。