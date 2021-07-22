戴琪：美國支持澳大利亞處理中國的非市場做法

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）7月21日在與澳大利亞貿易部長丹·特漢（Dan Tehan）會面時表示，美國正密切關注中澳貿易緊張局勢，並支持包括澳洲在內的盟國處理中國國家主導的非市場做法。

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戴琪周三在推特上寫道，“很高興見到丹·特漢討論繼續合作以處理中國損害我們工人、企業和公民的不公平、非市場和反民主的做法。我們還討論了強有力的美國-澳大利亞貿易關係和印太地區的交往。”丹·特漢通過推特表示，“在華盛頓與美國貿易代表戴大使的首次會面非常愉快。我們分享了關於印太地區數字貿易的觀點，以及關於應對來自非市場經濟體的貿易挑戰、供應鏈和加強澳美雙邊貿易的觀點。”

美國貿易代表辦公室就二人的會談介紹稱，“美國貿易代表戴琪今天會見了澳大利亞貿易、旅遊和投資部長丹·特漢。戴大使和特漢部長討論了以美澳《自由貿易協定》為基礎的雙邊貿易關係的重要性和力量。他們還同意繼續合作，制定一個支持數字經濟和滿足工人需求的數字貿易政策，認識到擁有開放、自由、民主制度的國家之間合作的重要性。”

聲明稱，“在會談中，戴大使指出，美國正在密切關注澳大利亞和中國之間的貿易狀況”。 戴琪表示，“美國與澳大利亞站在一起，應對這一共同挑戰，並支持基於規則的國際貿易，以促進公平、以市場為導向的貿易做法”。她重申，“美國致力於讓我們的盟友，包括澳大利亞，參與處理中國國家主導的、非市場的做法，這些做法損害了我們的工人、企業和公民”。雙方歡迎繼續進行高級別的討論，以處理非市場做法，包括經濟脅迫。

據悉，他們還討論了世貿組織改革、供應鏈復原力和印太地區的區域經濟合作。戴琪和特漢同意就關鍵問題進行定期接觸。