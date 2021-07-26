英國據報希望將中廣核從所有核電項目中剔除

英國《金融時報》7月25日援引消息人士的話報導稱，英國政府正在探討如何將中國的國有核能公司從英國未來的所有電力項目中剔除，包括計畫在薩福克郡建造價值200億英鎊的新塞茲韋爾核電站的財團。

廣告 繼續瀏覽後續

報導稱，英國政府高層的態度轉變也影響了中國廣核集團（簡稱中廣核，CGN）在埃塞克斯郡的布拉德維爾（Bradwell-on-Sea）使用中方自己的反應堆技術建造一個新電廠的建議，並對英國未來的核能計畫提出了疑問。在這之前，倫敦和北京之間的關係近年來因各種問題而變得冷淡，這些問題包括中國對香港民主權力的鎮壓和對維吾爾少數民族的待遇，以及對武漢最初爆發的新冠疫情事件的處理。

報導提及，英國外交大臣拉布(Dominic Raab)曾於去年表示，英方不能再與北京“一切如常”。到目前為止，最引人注目的行動是約翰遜政府決定迫使中國電信巨頭華為退出英國的5G網絡建設。此舉是在美國及其在歐洲和亞洲的盟友越來越多地討論如何防止中國獲得敏感技術，並確保他們在自己的供應鏈或關鍵基礎設施中不會過度依賴中國的技術。

報導指，雙方在核電方面的合作可以追溯到2015年與中國達成的協議，該協議得到了當時的英國首相卡梅倫（David Cameron）和中國國家主席習近平的認可。該協議設想中廣核將成為計畫中的薩福克海岸賽茲韋爾C（Sizewell C）項目開發的20%的合作夥伴，並擁有參與其建設的選擇權。協議還確定了中國對目前正在薩默塞特郡建造的3.2千兆瓦的欣克利角C（ Hinkley Point C）核電設施的投資。

根據該協議，中廣核還成為擬議中的埃塞克斯郡布拉德維爾B（Bradwell B）項目的主要開發商，中廣核計畫在該項目安裝自己的“華龍一號”反應堆技術。據中國媒體報導，2016年9月29日，中廣核團隊與時任英國能源大臣克拉克（Greg Clark）、法國電力集團(EDF)董事長兼總裁萊維（Jean-Bernard Lévy）共同簽署了英國新建核電項目一系列協議。協議包括三個項目，其中欣克利角C、賽茲韋爾C由EDF掌控，中廣核參股，而布拉德維爾B項目則由中廣核控股，採用“華龍一號”技術，並以中廣核防城港二期項目作為參考電站。

《金融時報》報導指，該設計目前正在通過英國的監管審批程序。但一位熟悉此事的人士說，中國在距離倫敦僅50公里的海岸上建造發電廠的計畫現在是一個不可能的事情。消息人士說，“中廣核絕不可能建造布拉德維爾（項目）”。消息人士補充說，“鑒於我們看到的對華為的態度，他們（唐寧街）不會讓一家中國公司建造新的核電站。”

該人士補充說，英方已經在與賽茲韋爾C項目的主要開發商，即法國電力集團，討論是否能為該項目找到新的合作夥伴。另一位接近討論的人說，英國首相府不希望中廣核參與這兩個項目，但希望該公司能在沒有任何對抗的情況下退出。中廣核和EDF都拒絕對此發表評論。

報導指，英國部長們對中廣核參與英國關鍵基礎設施建設表示擔憂，並認為如果沒有中國公司的參與，賽茲韋爾C項目將是可行的。儘管法國電力集團在欣克利角C項目中使用了中廣核工程師的技術投入，該項目將使用歐洲壓水式反應堆技術，即法德設計。台山核電站是世界上第一個使用EPR三代核電技術的核電站，超過100名中廣核的工程師參與了欣克利角C項目的建設，其中約50人在薩默塞特郡的現場。

但一位核專家對中廣核在未來涉及EPR三代核電技術的項目中缺乏參與表示緊張，“是中國人建造了（第一個運行中的）EPR”。報導指，將中廣核從賽茲韋爾C項目移除可能有助於法國電力集團為該項目吸引北美的基礎設施投資者，核工業領導人說，否則中國的參與會帶來問題。美國在2019年將中廣核列入出口黑名單，稱其竊取美國技術用於軍事目的，同時特朗普政府曾告誡英國不要讓中國參與核電設施建設。

據一位英國政府人士稱，前首相特雷莎·梅（Theresa May）在迫使中廣核退出欣克利角C項目的過程中幾乎“一觸即發”。梅下令進行審查，允許薩默塞特郡的項目繼續進行，但必須附加某些嚴格的條件。 英國政府拒絕確認或否認不再希望中廣核參與核電項目的說法。一位發言人說，“英國的所有核項目都在強有力的獨立監管下進行，以滿足英國嚴格的法律、監管和國家安全要求，確保我們的利益得到保護。”