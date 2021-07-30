美國證券交易委員會據報暫停處理中企IPO

據路透社7月30日引述消息人士的話報導，美國證券交易委員會（SEC）已經停止處理中國公司在美國的首次公開募股（IPO）和其他證券銷售的註冊，同時制定新的指南，向投資者披露就中國政府新的監管打擊的風險。

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報導指，據路孚特（Refinitiv）的數據顯示，今年到目前為止，中國在美國的上市交易額達到了創紀錄的128億美元，因為各公司紛紛湧入美國股市，以利用美國股市每日創下的新高。在中國監管機構月初禁止共享汽車巨頭滴滴出行新用戶註冊後，本月中概股交易流量大幅放緩。隨後，中國官方又對科技和私營教育公司頒布了新的管制措施。

美國證券交易委員會委員艾莉森·李（Allison Lee）周二表示，在美國證券交易所上市的中國公司必須向投資者披露中國政府幹預其業務的風險，作為其定期報告義務的一部分。

消息人士稱，美國證券交易委員會已經要求各中企不要提交任何發行證券的登記，直到該委員會就如何披露它們在中國面臨的風險給予具體指導。目前尚不清楚這將需要多長時間。美國證券交易委員會的一位發言人沒有立即回應評論請求。

報導指，美國證券交易委員會此舉代表了美國監管機構對中國企業的最新措施，多年來，中國企業因不願遵守美國的審計標準和改善創始人密切持有的公司的治理而令華爾街感到沮喪。

美國證券交易委員會一直受到來自美國國會的巨大壓力，要求其採取更強硬的立場。包括共和黨籍參議員約翰·尼利·肯尼迪（John Neely Kennedy）和比爾·哈格蒂（Bill Hagerty）在內的一群參議員本周寫信給美國證券交易委員會主席加里·根斯勒（Gary Gensler），敦促“徹底調查在美國上市的中國公司缺乏透明度的情況”。

報導提及，美國證券交易委員會上個月罷免了上市公司會計監督委員會（PCAOB）主席的職務，該委員會在推動確保對在美國上市的中企進行獨立審計方面一直未獲成功。美國證券交易委員會也面臨著壓力，需要最終確定關於不符合美國審計要求的中企退市的規則。

據路孚特的數據顯示，大約有418家中國公司在美國交易所上市。追蹤在美國上市的主要中企的美國存托憑證的標普/BNY梅隆中國精選ADR指數，今年迄今已損失了22%的價值，而標普500指數則上升了18%。報導稱，在滴滴出行之後，沒有一家中國公司的大型美股IPO正在進行中，因為中國的商業界正試圖掌握監管機構的意圖。

熟悉此事的人士向路透社表示，中國的證券監管機構周三與全球頂級投資銀行的高管舉行了一次會議，以安撫國際金融市場的神經。監管機構告訴銀行，中國官方政策將更加穩定地推出，以避免市場的劇烈波動。

據悉，一些中國公司本月主動取消了在美國的IPO。滴滴出行出現問題後不久，中國醫療數據公司零氪科技（LinkDoc Technology Ltd)就撤回了募集2.11億美元的計畫，而哈囉出行(Hello Inc)本周宣布其美國上市計畫被擱置。