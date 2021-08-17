美國第二季GDP增長反超中國 學者指受疫情應對措施差異影響

華爾街日報報道稱，美國和中國正在眼下這場經濟增長競賽中互換位置。今年第二季度美國國內生產總值同比增長12.2%，跑贏了中國7.9%的增幅。經濟學者認為，在接下來幾個季度中，美國會繼續保持這種優勢，這也是1990年以來，美國首次在經濟增速上超過中國。該報道並指出，美國的經濟增速反超中國反映了兩國應對新冠疫情上的差別。

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今年第二季度美國國內生產總值（GDP）同比增長12.2%，跑贏了中國7.9%的增幅。華爾街日報說，中國在去年疫情發生後，很快採取強制性隔離措施，很快使得國內經濟復蘇；而美國沒有實行這種做法，經濟遭受重創。但美國加大了財政刺激的力度和近零利率的政策，使得美國經濟進入了增長的快車道，最終反超中國。

報道續稱，短期來看，這種反轉體現了兩國在應對新冠疫情方面的差異。中國疫情暴發較早，中國領導層在疫情中心武漢和其他地方迅速採取了防疫隔離措施。2020年第一季度中國GDP同比萎縮6.7%，而當時美國GDP為小幅增長。

中國的強硬手腕推動國內經濟復蘇，經濟增速最初領先於之後遭疫情重創的美國經濟，美國基本沒有實施強制性的隔離措施。

雖然美國經濟“撥亂反正”所用時間比中國更長，但美國為推動經濟復蘇所投入的資源規模遠超中國。疫苗接種疊加大規模財政刺激以及近零利率政策，將美國經濟送入了經濟增長的快車道，反超中國。兩國對新冠德爾塔變種的不同應對方式可能會再一次給各自的經濟增長前景帶來重大影響。

在政府援助的幫助下，美國家庭積累了2.6萬億美元穆迪分析所稱的超額家庭儲蓄——在疫情之前，這樣的儲蓄規模是超乎想象的。這個規模幾乎是中國的七倍。

據國際評級公司穆迪預測，從2021年第二季度開始，美國GDP增速將連續五個季度超過中國。凱投宏觀（Capital Economics）和牛津經濟研究院（Oxford Economics）也預測會出現類似趨勢，不過這兩家機構認為持續時間為三個季度。

報道強調，這裡所說的是同比增幅的比較，因為中國不公布經季節性調整的、季度環比摺合成年率的增幅數據；美國第二季度經濟環比摺合成年率的增幅為6.5%。經濟學家對中國季度環比經濟增幅的預期有很大差異，但同樣也顯示現在美國增長會超越中國。

銘基亞洲基金（Matthews Asia）的中國問題專家羅福萬（Andy Rothman）認為，中國終將成為全球最大經濟體，增速被美國反超只是一個小插曲。他說，最近的美國經濟增長數據極其令人興奮，就像華盛頓國民隊(Washington Nationals)連贏五場，但其實他們距離50%勝率還差五場。

中國的人口是美國的四倍，而且幾十年中國的政策一直是鼓勵通過儲蓄和投資實現增長，中國領先於美國是合理的。經濟學家Angus Maddison估計，到1870年，中國的龐大人口使其成為全球最大的經濟體，儘管很快就被人均生產力遠高於它的工業化國家所取代。

自從中國在20世紀70年代開始向世界開放經濟以來，與美國的GDP差距已經大大縮小。牛津經濟研究院（Oxford Economics）的數據顯示，中國將在2030年成為第一大經濟體；穆迪的數據顯示，這一跨越將發生在2038年。估算結果的巨大差異顯示出計算並不怎麼精確。

誰排名第一併不僅僅是一個吹噓成就的問題。全球最大的經濟體將在全球引領商業和消費趨勢，也有更多的資源投入到科技中去，並向海外投射力量。

華爾街日報又突出說，最近的增長逆轉在一定程度上令中國取得最大經濟體地位的時間延後。據經濟學家指出，北京方面還面臨著一些重大問題，而這些問題可能將實現飛躍的日期進一步推後，包括對民營部門的打壓、政府債務的急劇增加和人口老齡化。

中國的勞動力（年齡15至59歲）規模在2014年達到頂峰，此後一直在萎縮，包括在2020年下降0.5%，根據凱投宏觀的預測，到2030年中國的GDP增長將放緩至2%左右。這與美國的長期預期增長率大致相同。

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）的經濟學家Arvind Subramanian說，中國領導人習近平“似乎致力於在人口下降之前讓中國恢復其歷史上的地位”。

美國在經濟增長方面也有很多長期挑戰，包括尖銳分化的政治體系、不斷增加的醫療費用和緩慢的生產力增長。

但是，GDP競賽只是提供了觀察相對經濟實力的一種方式。報道援引美國企業研究所的經濟學家史劍道（Derek Scissors）說，作為國家產出的衡量標準，GDP並不能準確衡量實力。財富才是。他說，航空母艦和海外投資是由一個國家的財富支付的，而不是由GDP支付的。

“重要的是國家的財富，而不是國家的產出，” 史劍道說。

根據國際貨幣基金組織的估計，在2011年至2021年期間，中國與美國的GDP差距縮小了2萬億美元。

但根據瑞士信貸（Credit Suisse）的估計，同一時期美國的財富領先優勢增加了13.5萬億美元。中國財富增長速度整體上比美國快，但還不足以縮小以美元計算的總量差距。