世界銀行對局勢“深表關切” 暫停對阿富汗的援助

自華盛頓方面消息，世界銀行發言人在8月24日的董事會會議後表示，在塔利班佔領阿富汗後，世界銀行已經暫停了其在阿富汗的業務付款，並正密切關注那裡的局勢。

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世界銀行發言人說，“我們對阿富汗的局勢以及對該國發展前景的影響深表關切，特別是對婦女的影響。”該發言人說，世界銀行將繼續與國際社會和發展夥伴就這一局勢進行密切磋商，並正在探索保持參與和維護 “來之不易的發展成果”的方法。

根據世界銀行的網站介紹，其在阿富汗有二十多個發展項目，自2002年以來已經向阿富汗提供了53億美元的援助，大部分是贈款。

此外，美國共享住宿平台愛彼迎（Airbnb）首席執行官布萊恩·切斯基（Brian Chesky）通過推特表示，該公司計畫在世界各地免費為2萬名阿富汗難民提供住宿。

切斯基寫道，“從今天起，愛彼迎將在全球範圍內為2萬名阿富汗難民安排住宿…阿富汗難民在美國和其他地方的流離失所是我們這個時代最大的人道主義危機之一。我們感到有責任採取行動。”

切斯基計畫將難民們安置在愛彼迎平台上列出的房產中。他向愛彼迎的房東呼籲稱，如果他們願意接待一個難民家庭，就“聯繫”他，住宿費用將由愛彼迎提供。但切斯基沒有具體說明公司計畫在這項承諾上花多少錢，也沒有說明難民將被安置多長時間。他還在推特上呼籲其他商業領袖也這樣做，“沒有時間可以浪費了”。

美國總統拜登周二宣稱，自8月14日以來，已有7萬多人被從阿富汗疏散。但喀布爾機場外有騷亂和暴力，使美國人和他們的阿富汗盟友很難到達安全地帶。目前美軍撤離的最終期限是8月31日，但很多人擔憂許多想要離開阿富汗的阿富汗人最終將無法離開。