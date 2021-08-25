美證券交易委員會將要求所有中企對投資者就風險作出更多說明

據彭博社8月24日報道，美國證券交易委員會（SEC）將要求在美國市場交易的250多家中國公司更好地告知投資者政治和監管風險，擴大其最近對尋求首次公開募股（IPO）的中國公司實施的一項規定。

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美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒(Gary Gensler)在周二接受採訪時說，他設想從明年初開始在公司的年度報告中納入強化的披露內容。詹斯勒補充說，新的細節可能包括有關企業的空殼公司結構的信息。投資者需要“全面和公平的披露”，他說。“關於監管風險和各種政治風險的信息披露是否真的適合這個時代？”

報道稱，加強要求標誌着美國證券交易委員會對中國政府打擊私營企業的最新回應。這些舉措，包括加強對尋求在國外上市的公司的安全審查，已經震驚了華爾街，並引發了許多在美國交易的中國股票的大幅下挫。

上個月，美國證券交易委員會宣布，將停止中國公司的新的IPO，直到它們加強信息披露。這一決定是在7月滴滴出行在紐約上市及隨後事件引發美國國會的憤怒之後作出的。詹斯勒拒絕透露企業不遵守他的計畫將面臨什麼後果，但他指出，美國證券交易委員會有一系列可支配的權力。他也不願評論該機構目前對來自中國的新IPO的暫停將持續多久。他說：“這真的取決於發行人”。

美國證券交易委員會已經發出信號，希望在哪些領域進行更有力的披露，私下裡告訴中國公司要更好地解釋他們的公司結構。許多公司通過所謂的“可變利益實體”，即VIE結構在美國上市。在這樣的安排中，美國投資者實際上是在購買空殼公司的股份，通常設在開曼群島。

詹斯勒還談到了美國證券交易委員會與中國監管機構在獲取公司財務審計報告方面的長期爭議。美國法律規定，任何在紐約交易的公司都必須允許華盛頓的檢查人員審查其審計報告，中國長期以來一直以國家安全為由拒絕這一合規要求。