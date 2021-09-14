美證券交易委員會主席：中國企業需要公開它們的賬目

美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒(Gary Gensler) 9月13日在《華爾街日報》發表專欄文章表示，中國的公司必須允許它們的審計公司接受審計，否則這些中企的股票將不會在美國資本市場交易。詹斯勒14日將出席美國國會參議院舉行的題為“美國證券交易委員會的監督”的聽證會。

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詹斯勒稱，“證券交易委員會可能需要在2024年初之前禁止約270家與中國有關的公司的交易。原因可以追溯到安然和世通的會計醜聞。”他稱，“國會在2002年通過了《薩班斯法案》，強制要求上市公司會計監督委員會（PCAOB）對上市公司的審計人員進行檢查。50多個外國司法管轄區允許該委員會‘審計審計員’。有兩個特例：中國和香港。”

詹斯勒稱，“國會去年採取了行動，一致通過了《追究外國公司責任法》，以填補這一空白。該法規定，如果一個外國司法管轄區連續三年阻止我們的監督委員會檢查該公司的審計公司，則禁止發行人的股票交易。美國證券交易委員會已經採取了所有必要的步驟來實施這項法律，監督委員會正在按部就班地在年底前完成其相關規則的制定。三年的時間從2021年開始計時。”

詹斯勒稱，“現在要看北京方面是否讓監督委員會進入，以便我們能夠確保相關的審計工作達到美國的標準。明年初，我預計我們將宣布哪些公司，如果有的話，使用了沒有向美國監督者開放工作文件的審計公司。如果這些公司再連續兩年使用不符合規定的司法管轄區的審計公司，它們的股票將從2024年開始被禁止在我們的資本市場交易。”

詹斯勒說，“6月，參議院通過了《加速追究外國公司責任法案》，如果該法案得到頒布，將把三年的時間縮短為兩年。我們歡迎與中國當局進行討論，但國會已經發表了意見。除非中國的公司遵守規則，否則它們的股票將不能在美國交易。”

詹斯勒稱，“除了確保上市公司會計監督委員會能夠‘審計審計員’之外，我們希望美國投資者能夠充分認識到這些公司的風險。我們已經暫停了直接上市的中國運營公司和它們的空殼公司附屬公司的新產品。我們正在與它們合作，以確保它們明確披露相關風險。”

詹斯勒說，“為了解釋原因，讓我們回顧一下。為了應對大蕭條，富蘭克林·羅斯福總統和國會建立了一個簡單的交易。投資者可以決定他們希望承擔什麼風險。向公眾募集資金的公司必須向投資者作出全面和公平的披露。90年來，這一協議一直是美國經濟成功的來源。”

詹斯勒稱，“我認為，與中國有關的公司目前沒有提供關於它們所面臨的風險的充分信息，因此，這些企業的美國投資者也面臨風險。今年夏天，中國政府對一些在美國籌集資金的中國相關公司進行了壓制，這些公司受到了從數據隱私法規到商業模式限制的新規定。”

詹斯勒稱，“在某些領域，中國政府不允許外國所有權。為了在美國交易所籌集資金，許多中國公司採用一種稱為可變利益實體(VIE)的結構，與開曼群島等外國司法管轄區的殼公司建立合同關係。這些空殼公司然後在美國交易所籌集資金，但這些合同實際上並沒有將運營公司的所有權授予美國投資者。我擔心一些投資者沒有意識到他們把錢投入到開曼群島的殼公司，而不是在中國運營的公司。”

詹斯勒稱，“我在7月份指示美國證券交易委員會的工作人員，如果這些公司希望在美國市場上發行證券，就必須確保它們對其風險和公司結構等因素進行全面、公平和透明的披露。”他說，“無論是在加利福尼亞、開曼群島還是在中國，所有尋求在深度和流動性的美國資本市場籌集資金的公司都應該遵守美國的規則。國會、美國證券交易委員會和上市公司會計監督委員會為保護投資者而採取的措施就是為了做到這一點。時間在流逝。”