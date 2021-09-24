美商務部長：打算加強與中國的商業聯繫 視華為“安全威脅”

美國商務部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）9月24日在《華爾街日報》刊登的採訪中向該報表示，她將尋求改善美國與中國的商業聯繫。在中美兩國就國家安全和人權等問題上緊張關係日益加劇之際，她認為兩國可以互利互惠。

廣告 繼續瀏覽後續

雷蒙多介紹稱，她計畫率領美國企業首席執行官代表團前往海外訪問，訪問對象包括中國，尋找商機並討論長期存在的貿易問題，不過目前還沒有任何安排。她說，“我工作的很大一部分是維護美國企業（權益）。”雷蒙多稱，中國的經濟政策以低於市場的價格補貼出口產品，對竊取知識產權的做法視而不見，使美國公司處於不利地位。她表示，儘管如此，鑒於中國市場的規模，美國必須與中國展開貿易。

雷蒙多向記者說，“這只是一個經濟事實”。她補充說，“我實際上認為，緊密的商業往來將有助於緩解任何潛在的緊張關係。”報導提及，雷蒙多所發表的這些評論引起了一些中國觀察家的懷疑，他們指出，在有關人權、香港、台灣和中國擴大軍事存在的行動等方面，與美國的摩擦越來越多。

華盛頓智庫、美國企業研究所（AEI）高級研究員史劍道（Derek Scissors）說，“商務部還沒有適應一個中國是美國的嚴重對手的世界，並正在走向與國會的慢動作衝突。”曾於克林頓政府時期就職美國商務部、目前在智庫戰略與國際研究中心工作的比爾•雷恩施（Bill Reinsch）分析說，“雷蒙多認為她的工作是為（美國和中國之間）的脫鉤和分離縫補關係，並試圖暗示有一條積極的前進道路。”

曾擔任羅得島州州長的雷蒙多先前以85票贊成、15票反對的大比數投票被確認為拜登政府的商務部長。她也在美國會參議院確認聽證會上受到共和黨人的抨擊，雷蒙多當時沒有說她會繼續執行特朗普政府時期，將中國電信巨頭華為公司列為美國“安全威脅”的黑名單。在最新的採訪中，雷蒙多說，她認為華為是一個“安全威脅”，由她領導的美國商務部將繼續努力阻止華為獲得其5G電信技術贏得國際支持所需的先進芯片。

雷蒙多說，她還將繼續特朗普政府開始的努力，與美國的盟友合作，不讓先進技術落入中國競爭對手手中。報導指，這包括向歐洲國家政府，特別是荷蘭政府施壓，繼續阻止荷蘭的ASML公司向中國運送其頂級產品，對製造先進的微處理器至關重要的極紫外光刻機。

報導提及，雷蒙多負責美國總統拜登下令對所有與中國等敵對國家有潛在聯繫的軟件應用程序進行廣泛審查，包括由中企字節跳動擁有的抖音國際版TikTok社交媒體應用程序。雷蒙多拒絕討論審查的狀況，但她說，這一努力強調了與盟友合作制定數據流法規和標準的必要性。

現年50歲的雷蒙多說，她認為自己作為美國商務部長的角色主要是在國內，特別是幫助振興製造業和刺激技術發展。美國商務部正在等待國會對一項耗資520億美元的計畫的最終批准，該計畫將向在美國建立半導體製造設施的公司提供每項高達30億美元的撥款。

報導稱，該計畫的工作始於特朗普政府執政時期，在很大程度上是為了說服台積電在亞利桑那州建廠。從那時起，英特爾公司一直在爭論，作為一家在該國國內進行最先進相關研究的美國公司，其應該排在撥款的前面。雷蒙多則表示，她不支持對美國國內公司的任何優先權。她說，外國公司，“如果他們願意在美國建立工廠，我認為他們應該有資格以平等的方式獲得這些資金。”

雷蒙多說，她的世界觀的一部分來自她的個人經歷。她的父親在寶路華（Bulova）手錶廠被解僱，因為該公司將生產轉移到中國。當中國的競爭打擊了羅得島州普羅維登斯市的大型服裝珠寶業時，當地的經濟受到了影響。

雷蒙多說，她也有興趣嘗試恢復美國國內的太陽能產業。白宮計畫使用《購買美國產品法案》來鼓勵太陽能電池板的生產，國會也在考慮採取一些措施來促進美國國內生產商，無論是美國公司還是外國公司。不過，目前大多數太陽能裝置使用的是採用中國技術的太陽能板。美國國內太陽能安裝公司正在推動華盛頓取消對涉及太陽能進口的關稅，認為此舉將促進安裝，並幫助拜登政府實現其減少溫室氣體排放的目標。

雷蒙多說，中國在應對氣候變化的技術方面的投資也會有所幫助。她續稱，“我認為這是與中國進行富有成效的共同投資的一個領域”。雷蒙多補充說，她必須審查是否有中國的國有公司參與，以及這是否構成國家安全問題。在過去的幾年裡，一家中國公司在佛羅里達州建造了一個太陽能電池板工廠，一家韓國公司在喬治亞州建造了一個工廠。

根據美國會參議院通過的基礎設施法案，商務部也將在發放數十億美元的撥款方面發揮重要作用，以使美國農村地區獲得寬帶接入。十多年來，這一直是政府的一個目標，而一個又一個的項目都未能完全解決這個問題。雷蒙多說，部分原因是過去的項目使用了錯誤的數據，所以寬帶容量沒有到達許多家庭。她還說，授予的贈款太多，無法有效地跟蹤它們。雷蒙多說，這一次，美國商務部將為每個州批准數量有限的寬帶計畫，以確保她所說的 “深度問責”。