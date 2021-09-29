美商務部長： 若想減緩中國創新速度 美國需要與歐洲合作

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）9月28日在接受採訪時表示，美國將團結盟友，以便對世界第二大經濟體中國施加壓力。她強調，這種做法與拜登總統的共和黨前任特朗普所推行的 “美國優先”政策不同。

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雷蒙多周二在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時說，“當我們與我們的盟友合作時，美國是最有效的。”她說，“如果我們真的想減緩中國的創新速度，我們需要與歐洲合作。”雷蒙多就中方的商貿行為稱，“他們在盜用我們的知識產權，他們不按規則辦事。這不是一個公平的競爭環境。”她說，“因此，我們需要抓住他們的弱點，確保他們做到這一點。”她補充說，北京“沒有履行他們達成的協議”。

當被問及美國商務部是否會單方面採取一些行動來解決美國和中國在塑造安全實踐和制定全球貿易規範方面的大國競爭時，雷蒙多再次指出了與盟友合作的重要性。她說，“我們不希望像中國這樣的專制政府來制定道路規則。我們與關心隱私、自由、個人權利和個人保護的盟友一起，需要制定道路規則。”

美歐貿易和技術委員會29日將召開首次會議，雷蒙多屆時將與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和貿易代表戴琪代表美方，與來訪的歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）和歐盟競爭事務專員維斯塔格（Margrethe Vestager）共同主持這次會議。

雷蒙多說，“我們必須與我們的歐洲盟友合作，不讓中國獲得最先進的技術，這樣他們就無法在半導體等關鍵領域迎頭趕上”。她表示，拜登政府計畫深化與歐洲在出口管制方面的合作。她續指，“我們希望與歐洲合作，為技術編寫道路規則，無論是涉及TikTok，還是人工智能或網絡”。

雷蒙多另在接受美國全國公共廣播電台（NPR）採訪時說，中國政府未遵守兩國去年簽署的一項貿易協議，並阻止中國的航空公司購買美國的波音飛機。她在28日的一次講話中說，“我不知道波音公司是否在場。中國的航空公司希望購買價值數以百億美元的飛機，但是中國政府正在阻止他們購買。”

雷蒙多告訴美國全國公共廣播電台稱，“中國政府正在阻攔有關的採購。他們不尊重知識產權，盜竊美國公司的知識產權。他們為美國公司在中國做生意設立了各種障礙。”她還說，美國還需要在人權領域對抗中國。波音公司在23日發表的一份報告預測，中國在未來20年需要增加8700架飛機，比該公司去年預測的8600架飛機更多，總價值估計為1.47萬億美元。

值得一提的是，雷蒙多24日曾向《華爾街日報》表示，她將尋求改善美國與中國的商業聯繫。在中美兩國就國家安全和人權等問題上緊張關係日益加劇之際，她認為兩國可以互利互惠。

雷蒙多當時介紹稱，她計畫率領美國企業首席執行官代表團前往海外訪問，訪問對象包括中國，尋找商機並討論長期存在的貿易問題，不過目前還沒有任何安排。她說，“我工作的很大一部分是維護美國企業（權益）。”

雷蒙多稱，中國的經濟政策以低於市場的價格補貼出口產品，對竊取知識產權的做法視而不見，使美國公司處於不利地位。她表示，儘管如此，鑒於中國市場的規模，美國必須與中國展開貿易。

在與NPR的採訪中，雷蒙多也在推動對美國製造業的更多投資，由於美國公司從幾十年前開始將工作崗位轉移到國外，美國的製造業已經下降了。她希望更多地關注在新冠疫情被證明是脆弱的供應鏈。她特別關注的是半導體製造業，今天的半導體主要在台灣、韓國、中國和日本製造。美國製造了12%。智能手機和許多其他電子設備的工作都需要半導體芯片。

雷蒙多說，“曾幾何時，美國在半導體製造方面引領世界。為了尋找廉價勞動力，我們已經失去了這種領先優勢。因此，我們需要在美國投資，激勵公司在美國生產芯片，擁有一支訓練有素的勞動力，鞏固國內供應鏈，在這裡進行國內製造。這就是關鍵所在。這就是我們要在全球競爭的方式。”

雷蒙多正在敦促美國國會眾議院通過《美國芯片法案》（CHIPS for America Act），該法案將撥款520億美元以幫助促進美國的半導體製造業。該措施已經在參議院獲得通過。