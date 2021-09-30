布林肯：美歐合作有能力設定貿易和技術的標準及規則

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和貿易代表戴琪9月29日與來訪的兩位歐委會執行副主席，歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）和歐盟競爭事務專員維斯塔格（Margrethe Vestager）共同主持了美歐貿易和技術委員會（TTC）的首次會議。會後，布林肯表示，當美歐一起工作時，“我們有一種獨特的能力來幫助塑造規範、標準和規則”。

廣告 繼續瀏覽後續

布林肯當天在推特上寫道，“與美國和歐盟的利益相關者就合作推進共同價值觀進行了富有成效的討論。美歐貿易和技術委員會將提供一個框架，促進整個政府在關鍵的全球貿易和技術問題上的協調，為我們的公民提供安全和繁榮。”他稱，“我們在美歐貿易和技術委員會的任務是為全球貿易和技術創造一個引人注目的願景，為我們的人民服務，保護我們的利益，並促進創新精神。實現這些目標也將加強民主價值觀和對人權的尊重。”

會後，布林肯稱，他與美方代表和來訪的兩位歐委會執行副主席進行了“一次令人振奮的討論”，雙方就“在供應鏈方面的跨大西洋合作，阻止威權主義影響和行為者，以及推進我們的共同目標和價值觀”進行了交流。雷蒙多亦指，“美歐貿易和技術委員會是一個很好的機會，可以協調從全球科技到人工智能再到供應鏈復原力的緊迫經濟問題。”戴琪也在推特上寫道，“今天的美歐貿易和技術委員會會議讓我精神振奮。我期待着加強我們與歐盟的科技和貿易夥伴關係，以促進共同的經濟增長，使我們的工人受益並應對全球挑戰。”

歐盟方面，東布羅夫斯基斯指出，“今天標誌着我們跨大西洋關係的一個新篇章。歐盟和美國承諾將按部就班地工作，共同制定標準和規則，以支持我們在21世紀的企業、工人和消費者。”他說，“（雙方在會議上進行了）非常實質性的交流。很高興看到美國和歐盟承諾在全球貿易挑戰和供應鏈方面向前推進。”

美歐高官們會後還一起與媒體見面。維斯塔格向記者們打趣說，“在這裡不僅令人感到非常好--熱情好客，組織水平--甚至連旗幟都表現得很好。(官員們身後的美歐旗幟在風中飄揚）。”她說，“對我來說，最大的收穫之一是我們關於人工智能的討論，即人們正在為人工智能的可信性、以人為本和基於風險的方法而開會，當然，這將使許多人工智能不受來自政治方面的監管或入侵的影響，但專註於涉及根本問題的領域，無論是歧視的風險還是類似的東西。”她補充說，“我認為這是一個非常重要的收穫。我非常重視這一點，因為這對我們的民主來說是非常基本的，這一點仍在發揮作用。因此，這是一個真正富有成果的一天。”

東布羅夫斯基斯說，“我也想感謝我們的美國東道主對這次活動的出色組織，以及我們在整個一天中進行的非常有成效的討論。事實上，我們是戰略夥伴，我們是盟友，所以隨着這個貿易和技術委員會開啟了歐盟和美國在貿易領域合作的新篇章，我們將專註於出口管制、投資審查的問題，也將在全球貿易挑戰方面進行合作。”

布林肯接著說，“我想說，今天最積極的事情，除了實質內容；如果還沒有發表的話，看看很快就會發表的聲明；而是一種非凡的合作精神，協作，以及美國和歐盟之間非常、非常密切地合作的願望”。他指出，“我們代表世界上最大的兩個經濟體。我們合計約佔世界GDP的42%或43%。”他強調，“當我們一起工作時，我們有一種獨特的能力來幫助塑造規範、標準和規則，這些規則將管理技術的使用方式，影響我們幾乎所有公民生活的技術。我們有能力設定步伐，設定標準。”

布林肯說，“我認為，我們今天所發現的以及導致今天的工作；因為在過去幾個月里，我們有10個不同領域的工作組在這些問題上非常努力地工作；我認為我們發現，我們可以在對我們公民的生活真正重要的問題上取得非常、非常實際的進展。”他補充說，“因此，我離開（會談）時感到非常有活力，對我們在美國和歐盟之間可以一起做什麼的可能性充滿熱情。”

隨後記者提問說，“如果我可以的話，（未聽清）沒有提到中國。在最後的聲明中也沒有提到下次會議的時間，而在草案中則有（提到）。”布林肯說，“好吧，關於接下來的會議，我確信我們在未來幾天會有一個關於這個問題的公告，向前推進。我們打算定期開會。”

據政治新聞網站POLITICO29日報導，法國正在考慮在2022年春季舉行第二次美歐貿易和技術委員會會議，官員們預計屆時將提出中長期解決方案，以修復半導體供應鏈問題。據一位與會者稱，在周一的歐盟大使會議上，法方要求將這一時間點從匹茲堡的文本中刪除，因為它將與法國擔任歐盟輪值主席國的時間相吻合，這可能被錯誤地解釋。相反，巴黎提議說，第二次會議將在明年舉行。

記者問，“您如何期望，今天關於半導體的承諾有助於解決全球短缺問題，以及我們可以期待美歐貿易和技術委員會在半導體方面的未來發展？”

對此，雷蒙多回答說，“關於半導體的討論佔據了我們今天大量的時間。美國和歐盟在半導體行業正經歷着類似的短缺挑戰，我們已經同意共同前進，以提高供應鏈的透明度，從行業中收集數據，以便我們能夠有更大的透明度和對供應鏈的信任，並隨着時間的推移，真正尋求合作，因為我們在我們各自境內增加供應，並在涉及半導體的研究和開發方面進行合作”。 她表示，“我們認為這是一個非常富有成效的合作領域，因為我們的利益是一致的，我們目前的鬥爭是相似的。”