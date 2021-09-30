澳前總理阿博特：與中國的緊張局勢不應妨礙台灣加入CPTPP

據《衛報》9月30日報導，澳大利亞前總理托尼·阿博特（Tony Abbott）當天在出席該國聯邦議會聽證會時呼籲澳洲政府敦促美國重新加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），並支持英國加入該協定。他還稱，澳大利亞政府不應允許因擔心激化與中國的緊張關係，而阻礙接受台灣加入CPTPP的申請。

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阿博特周四在參加澳大利亞聯邦議會外交、國防和貿易聯合常設委員會，就擴展CPTPP成員一事舉行的聽證會上作出了發言。他在發言中抨擊中國是一個 “掠奪性貿易者”，並指英國加入CPTPP可能是美國考慮重新承諾加入這一多國自由貿易協定的“催化劑”。英國政府於去年9月委任阿博特為其貿易局顧問，推動對外貿易事務發展。以澳洲公民身份出席該聽證會的阿博特指責說，澳大利亞最大的貿易夥伴“在國內沒有法治的概念”，並說中國進一步融入“世界經濟秩序”是該地區最不需要的東西。阿博特說，“中國一直在利用貿易來欺負澳大利亞，中國已經將貿易武器化”。他稱，“中國將貿易視為戰略的一個臂膀，我可以理解，因為這給了他們對其他國家的籌碼。”。阿博特說，“我認為我們最不需要的是中國進一步融入世界經濟秩序”。

阿博特表示，其他亞洲民主夥伴，如台灣和韓國，應該能夠迅速進入CPTPP的貿易體制。他認為，鑒於中方對澳大利亞貿易出口的制裁，中國的加入請求應該被撤銷。他說，“在中國保持目前對澳大利亞商品的抵制的情況下，我們甚至考慮讓中國加入TPP（CPTPP原名），這將是錯誤的”。阿博特說，“不僅僅是錯誤，而且是我們軟弱的表現。”他還呼籲堪培拉敦促美國“重新考慮他們對CPTPP的冷淡態度，這本來是他們自己的想法”。2017年1月23日，時任美國總統特朗普簽署行政命令，正式宣布美方退出CPTPP的前身《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）。北京和台北已經提交了加入CPTPP的申請，該協定目前有11個成員國，包括澳大利亞、日本和新西蘭。

阿博特表示，他的立場是 “強烈支持台灣加入TPP”，並補充說他想不出有多少理由可以阻止台灣加入TPP。阿博特說，“我想到的唯一理由是，這可能會讓中國不高興”。他補充說，“但是，鑒於中國不是TPP的成員，也不太可能成為TPP的成員，而且已經對澳大利亞和其他許多國家處於高度不滿的狀態，我不認為中國會比現在更不高興。” 報導提及，台灣民進黨主席蔡英文29日向中常會表示，加入CPTPP對台灣整體經貿是非常重要的工程。她也承認，加入CPTPP確實有一些政治問題。蔡英文說，“必須要同心協力，與友好的國家和既有會員國，一起面對處理”。

台灣對加入CPTPP的申請是在中國的申請提交六天後提交的，其名稱與它作為世界貿易組織成員使用的名稱相同，即“台灣、澎湖、金門、馬祖單獨關稅區”。但中國官方警告說，反對台灣加入CPTPP 。據中央社報導，台灣日本關係協會秘書長周學佑周四於台外交部線上記者會中表示，目前日本是全球以及CPTPP中，最具影響力的經濟體之一，如果獲日本政府鼎力協助，將對台灣參與發揮重要作用，格外具有意義。

此外，阿博特還在講話中提出，澳大利亞應該努力說服拜登政府，讓華盛頓考慮加入CPTPP，這符合美國和該地區的利益。他說，“我想我們只需要與他們交談，並指出我認為非常明顯的一點：TPP是一個相信貿易更加自由和公平的國家集團，它們絕對決心公平和公正地處理彼此之間的關係，在一個基於規則的秩序中運作。”

阿博特說，“我懷疑這可能是當下在華盛頓有兩黨合作的少數事情之一。”他還強調，TPP最初是作為奧巴馬政府“亞太再平衡”政策的經濟努力而設想的。阿博特說，由於“非常普遍地認為中國不公平地利用了全球貿易規則，貿易在2016年成為美國的一個燙手山芋”。他說，“不幸的是，TPP被捲入了這一切”。值得一提的是，阿博特在2015年擔任總理時曾對TPP和中澳自由貿易協定的批評者進行了堅決的反擊，指責這些反對者主張“仇外政治”。

阿博特在當時說，批評自由貿易協定的人“忘記了他們的歷史”，並補充說，這種協定“對我們的企業太重要了，對我們的孩子太重要了，不能在短期仇外政治的祭壇上被犧牲”。自去年以來，阿博特作為英國貿易委員會的顧問登記入澳大利亞政府的外國影響力登記冊。他擔任英國政府顧問的無償職責是“倡導自由和公平貿易，特別是與英國及其盟國的貿易”。阿博特說，“通過儘可能迅速地將英國納入其中來擴大該協定是一件美妙的事情”。澳大利亞貿易部長丹·特漢（Dan Tehan）說，英國是處於“加入CPTPP第一序”的國家。他亦指，堪培拉不會考慮中國的申請，除非北京結束對雙方部長級會談的凍結，並停止針對澳大利亞的貿易行動。