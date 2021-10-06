戴琦講話硬中帶軟 環時回懟硬中露狠

中央社6日評論說：針對美國貿易代表戴琪就對中貿易政策發表硬中帶軟的談話，中共外圍官媒環球時報今天發表社評聲稱，特朗普政府“壓垮中國意志的狂妄嘗試失敗了”，讓美國“不得不作出一定調整”。

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美東時間4日，戴琪就對中貿易政策發表談話指出，美中第一階段貿易協議效益“有好有壞”，她會確保中國落實承諾，同時動用所有工具捍衛美國經濟利益，包括視情況啟動301調查。

戴琪強調，美國的目的不是升高美中貿易緊張情勢。美方會檢視中國協議落實表現，與中國進行全面對話，同時對北京更廣泛的產業政策表達關切。

戴琪並宣布，為重新校準美國對中貿易政策，以捍衛國內勞工、企業、農民及製造業者，強化中產階級，她將與中方對口就第一階段貿易協議的落實進行討論，並展開“關稅排除流程”，確保現行架構符合美國經濟利益。

戴琪發表對中貿易政策談話後，中國官方及大小官媒截至發稿為止一直沒有正式表態，僅有環球時報以“美國是時候用非貿易戰手段與中國共商解決問題了”為題，發表的這篇評論。

環球時報評論宣稱，透過戴琪的演講，可以看出美國一定程度上認識到了從他們的利益出發、按照他們的思路改造中國“是不現實的，他們做不到”。美國也對中美經濟“難以脫鉤、互相誰也離不開誰”有了新的認識。而特朗普政府“壓垮中國意志的狂妄嘗試失敗了”，中國證明了自己“反擊打壓的強大意志和真實韌性”，現在到了美國“不得不作出一定調整”的時候。

環球時報評論稱，根據貿易公平互利原則，中美貿易很多具體事項是可進行調整的，針對智慧財產權、投資及美方的貿易平衡訴求，中方“都做了相應努力”。然而，美國要“動中國的根基”，阻止中國制定發展科技創新能力的規畫，改變中國有利於提升競爭力的國家政策，中方“絕不會答應”。

這篇評論又批判：特朗普政府2018年發動全面對中貿易戰，試圖“一舉壓垮中國，改變中國”的基本經濟政策，甚至迫使中國修改基本經濟制度。而恰是這些制度和政策“成就了中國經濟的高速增長，重塑了中國民生，也推動了中國的快速崛起”。

環球時報評論聲稱，美方必須認識到，中國的根本競爭力，來源於人民的勤奮和努力，來源於“把人民的創造性有效組織和激發起來的中共”和“中國政府強大的領導力”。中國的作法“並沒有反市場，而是挖掘、釋放了市場經濟的更大潛力，克服了它的一些弊端，從而煥發了市場經濟的更大活力，提升了它的效率，促成了中國經濟的奇蹟”。

環球時報評論提到，中國歡迎對話和談判，願意為共同構建平等互利的中美貿易體系做出努力。但中方會“堅持不作原則退讓，以做好自己事情為基礎，不懼任何較量、包括持久較量的一貫態度”。

環球時報評論最後聲稱，中美貿易戰持續3年半多，中國經濟“非但未被削弱，反而在與美國的規模對比中又向前跨了一步。中國人民信心更足了，後勁不斷增強”。中方清楚，這一切是“美國考慮用非貿易戰脅迫方式與中國共商解決問題的基礎”。