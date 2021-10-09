戴琪與劉鶴通話：雙方就美中貿易關係進行了坦誠交流

美國貿易代表戴琪10月9日與中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴進行了視頻通話。中國官媒的報導稱，通話中，雙方表達了各自的核心關切，中方就取消加征關稅和制裁進行了交涉等內容。戴琪的發言人表示，雙方就美中貿易關係及其對全球經濟的影響進行了坦誠交流。

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新華社的新聞稿稱，“雙方進行了務實、坦誠、建設性的交流，討論了三個方面的問題：一是中美經貿關係對兩國和世界都非常重要，應該加強雙邊經貿往來與合作。二是雙方就中美經貿協議的實施情況交換了意見。三是雙方表達了各自的核心關切，同意通過協商解決彼此合理關切。中方就取消加征關稅和制裁進行了交涉，就中國經濟發展模式、產業政策等問題闡明了立場。雙方同意本着平等和相互尊重的態度繼續溝通，為兩國經貿關係健康發展和世界經濟復蘇創造良好條件。”

美國貿易代表辦公室發言人亞當·霍奇（Adam Hodge）當地時間周五通過推特表示，“今晚，戴大使與劉鶴副總理交談。他們就美中貿易關係及其對全球經濟的影響進行了坦誠交流。”美國貿易代表辦公室尚未就此次通話發表新聞稿。戴琪本人稍後轉發了霍奇的推文。此前，戴琪4日在華盛頓智庫、戰略與國際研究中心(CSIS)發表講話，概述了拜登-哈里斯政府對美中雙邊貿易關係的新方針。

戴琪在演講中透露稱，她打算與中國的同級官員進行坦誠的對話。她說，“這將包括討論中國在第一階段貿易協議下的表現，還將包括直接與中國就其工業政策進行接觸，但這麼做的目標不是要激化與中國的貿易緊張關係。”戴琪說，“持久的共存需要對行動的巨大後果負責和尊重。我致力於解決這一雙邊進程中未來的許多挑戰，以取得有意義的結果。”她強調，“但最重要的是，我們必須全力捍衛美國的經濟利益。”

戴琪在演講中還表示，美方將重新啟動針對性的關稅豁免程序，允許美國企業申請豁免某些中國輸美商品的加征關稅。這一程序在拜登上任後結束，引起了部分美國製造商和其他方面的抱怨，他們說沒有合算的替代品來替代某些中國零部件。而在隨後的問答環節中有記者提問，戴琪的中方對接官員是否是中國副總理劉鶴，雙方間的最新通話也間接的回答了這一問題。