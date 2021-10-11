2021年諾貝爾經濟學獎揭曉 三名經濟學家分享該獎項

2021年諾貝爾經濟學獎10月11日揭曉，一半獎項被授予加州大學伯克利分校經濟學教授大衛·卡爾德（David Card），另一半聯合授予麻省理工大學經濟學教授安格里斯特（Joshua Angrist）和斯坦福大學商學研究生院經濟學教授依姆本斯（Guido W. Imbens）。卡爾德是美加公民，安格里斯特是美以公民，依姆本斯是美荷公民。

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諾貝爾獎網站周一發布的聲明表示，“瑞典皇家科學院決定授予2021年紀念阿爾弗雷德·諾貝爾的瑞典銀行經濟科學獎”。與其他諾貝爾獎不同，經濟學獎不是在阿爾弗雷德·諾貝爾的遺囑中設立的，而是由瑞典中央銀行於1968年為紀念他而設立的，它是每年諾貝爾獎頒獎過程中宣布的最後一個獎項。

聲明介紹稱，“今年的獲獎者：大衛·卡爾德、約書亞·安格里斯特和吉多·依姆本斯為我們提供了關於勞動力市場的新見解，並表明可以從自然實驗中得出哪些關於因果關係的結論。他們的方法已經傳播到其他領域，並徹底改變了實證研究。”聲明指，“社會科學中的許多大問題都涉及到因果關係。移民如何影響薪酬和就業水平？較長的教育時間如何影響某人的未來收入？這些問題很難回答，因為我們沒有任何東西可以作為對比。我們不知道如果移民較少，或者如果這個人沒有繼續學習，會發生什麼。”

聲明稱，“然而，今年的獲獎者表明，使用自然實驗來回答這些和類似的問題是可能的。關鍵是利用偶然事件或政策變化導致人們的群體受到不同對待的情況，其方式類似於醫學中的臨床試驗。”據諾貝爾獎介紹，“大衛·卡爾德利用自然實驗，分析了最低工資、移民和教育的勞動力市場效應。他在20世紀90年代初的研究對傳統智慧提出了挑戰，導致了新的分析和額外的見解。”

聲明續指，“結果顯示，除其他外，提高最低工資並不一定導致工作機會減少。我們現在知道，在一個國家出生的人的收入可以從新的移民中受益，而在較早時期移民的人則有可能受到負面影響。我們還意識到，學校的資源對學生未來在勞動力市場上的成功遠比以前想象的更重要。”

聲明稱，“然而，來自自然實驗的數據是很難解釋的。例如，將一組學生（而不是另一組學生）的義務教育延長一年，不會以同樣的方式影響該組的每個人。有些學生無論如何都會繼續學習，對他們來說，教育的價值往往不能代表整個群體。那麼，是否有可能對多上一年學的效果得出任何結論？在1990年代中期，約書亞·安格里斯特和吉多·依姆本斯解決了這個方法論問題，證明了如何從自然實驗中得出關於因果關係的精確結論。”

諾貝爾經濟科學獎委員會主席彼得·弗雷德里克（Peter Fredriksson）說，“卡爾德對社會核心問題的研究以及安格里斯特和依姆本斯的方法論貢獻表明，自然實驗是豐富的知識來源。他們的研究極大地提高了我們回答關鍵因果問題的能力，這對社會大有裨益。”

得知獲獎消息後，依姆本斯周一清晨在自家花園裡與家人合影慶祝。卡爾德則身着睡袍接到了諾貝爾獎通知他得獎的電話。卡爾德的妻子在聽到這個消息後立即拍下了他與諾貝爾獎代表通話的照片。當得知該代表與《國富論》作者蘇格蘭哲學家和經濟學家亞當·斯密同名時，卡爾德一度懷疑對方是用假名打來的電話。卡爾德當時剛剛經過長途飛行回到家，正準備去睡覺。他說，“我有點希望我可能會去睡覺!”安格里斯特在諾貝爾獎官網上核實查看了自己得獎的消息。