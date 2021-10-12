IMF總裁格奧爾基耶娃留任 執行董事會：對總裁有充分信心

國際貨幣基金組織（IMF）執行董事會10月11日通過聲明表示，在研究了所有提交的證據後，執行董事會重申對總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）的領導能力和繼續有效履行職責的能力“充滿信心”。近日公布的一份調查報告指，格奧爾基耶娃2017年在擔任世界銀行首席執行官期間曾參與對職員施加不當壓力，要求在世銀旗艦報告《營商環境報告》中修改數據以對中國有利。該指控遭到了她本人否認。

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IMF執行董事會周二發布的聲明寫道，“今天舉行會議，結束了對威凱平和而德律師事務所（WilmerHale）對世界銀行《2018年營商環境報告》的調查所引起的事項的審查。這是執行董事會就此事舉行的第八次此類會議，是執行董事會承諾進行徹底、客觀和及時審查的一部分”。聲明稱，“特別是，執行董事會分別與威凱平和而德律師事務所的代表以及總裁進行了兩次廣泛討論。執行董事會還注意到，世界銀行對世行工作人員在《營商環境報告》事項中可能存在的不當行為的調查正在進行。”

聲明稱，“執行董事會認為，在審查過程中提出的信息並不能最終證明總裁在擔任世界銀行首席執行官期間在《2018年營商環境報告》方面發揮了不當的作用。”聲明續指，“在研究了提出的所有證據後，執行董事會重申對總裁的領導能力和繼續有效履行其職責的能力充滿信心。執行董事會相信總裁致力於在IMF內保持最高的治理和誠信標準。”

聲明表示，“執行董事會還重申自己的承諾，支持總裁在IMF的數據、研究和業務方面保持最高的治理和誠信標準，並對IMF工作人員的公正性和分析能力以及IMF強大而有效的投訴、異議和問責渠道充滿信心。同時，執行董事會計畫召開會議，審議可能的額外步驟，以確保這些領域的機構保障措施的力度。”聲明最後說，“執行董事會期待着繼續與總裁、管理團隊的其他成員以及IMF兢兢業業的工作人員合作，應對全球經濟和IMF成員國面臨的嚴重挑戰。”

據悉，威凱平和而德律師事務所的調查報告指控，格奧爾基耶娃和創立《營商環境報告》的保加利亞籍前世行經濟學家詹思敏（Simeon Djankov），及前世界銀行行長金墉的辦公室曾施壓職員操弄數據，以讓中國在《2018年營商環境報告》中投資環境的全球排名從85位上升到78位。據稱，其動機是為了幫助贏得北京對世行管理層謀求的一個重大增加註資行動予以支持。

此外，路透社報導，美國財政部長珍妮特·耶倫（Janet L. Yellen）當天表示，相關調查事件 “提出了合理的問題和關切”。但缺乏直接證據意味着IMF更換領導層是不合適的。耶倫在聲明中說，“應該採取積極措施，加強IMF的數據完整性和可信度。”她強調，格奧爾基耶娃和其他IMF領導人應該重新承諾保持研究、分析和政策的透明度。

耶倫告訴格奧爾基耶娃稱，她推動對此事進行徹底審查的首要任務是“維護世界銀行和IMF的誠信和可信度”。美國財政部的聲明說，“耶倫部長還指出，財政部將密切關注後續行動，評估任何新的事實或發現，威凱平和而德律師事務所的報告強調了股東在捍衛銀行和基金的誠信方面保持警惕的必要性”。