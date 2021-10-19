約翰遜：歡迎中國在非戰略性領域投資 仍將堅持我們的觀點

英國首相約翰遜（Johnson discusses）10月18日就吸引外資投資、英國在脫歐後與歐盟和法國的關係、對華經貿政策和氣候變化等系列問題接受了彭博電視的採訪。他的此次專訪也是為了即將於19日在倫敦舉行的“全球投資峰會”預熱。英國新任國際貿易大臣安妮-瑪麗·特里威廉（Anne-Marie Trevelyan）日前表示，儘管存在人權擔憂，英國歡迎中國繼續投資英國的“非戰略性”領域。

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採訪中，就英國脫歐後與法國和歐盟的經貿關係，記者說，“我們能不能談談許多人認為是英國經濟最成功的部分 ：這裡有全球領先企業，諸如貝萊德、高盛、摩根大通；他們都來參加這個峰會，他們都會說同樣的話，是的，他們喜歡倫敦金融城。但他們也在對衝賭注，他們把一些工作崗位發放在巴黎和阿姆斯特丹。”約翰遜指出，“但比這些公司之前說的要少得多!”記者說，“在這一切的背後，他們會說，看，我們是一個行業，金融和保險是一個每年為英國經濟帶來1600億英鎊收入的行業，漁業帶來的收入不到10億，你把大部分精力都放在了（漁業）。”約翰遜否定了這一看法。記者補充說，“與法國人爭論捕魚問題，而不是金融這個大問題。”

約翰遜表示，“不，恰恰相反。在2008-2009年，實際上只有一位政治家反覆為倫敦金融城、為銀行家們說話，那就是我。”他說，“我知道，倫敦金融城不僅對我們國家，而且對整個歐洲和這個半球都是至關重要的。”約翰遜說，“這就是為什麼我認為確保我們有良好的關係，我們繼續看到倫敦和歐洲所有其他地區之間的資本和服務的適當流動，這深深地符合我們合作夥伴的利益，而且我確信這將繼續下去。”他說，“如果你想在歐洲各地籌集資金，如果你想為你的（公司）合並或任何事情提供資金，倫敦仍然是應該來的地方，永遠，永遠是。”

約翰遜說，“但我認為，金融業發展的有趣之處在於，現在的金融業有很多都是金融科技，而科技方面的發展如此之快，你必須承認，英國有一種非同尋常的東西，使其有利於發展。”他說，“我認為我說的沒錯，現在我們已經有106家或更多的科技獨角獸公司（成立不到10年但估值10億美元以上，又未在股票市場上市的科技創業公司）。”他指出，這樣多的所謂獨角獸公司在英國的蓬勃發展也讓電視機前的觀眾受益。

約翰遜說，“十億美元的收入，謝謝你。這個國家有106個。而另一個歐盟國家，我將謙虛地禁止我提及（這個國家的名字），有這個數字的四分之一......”記者指出，“我認為那是法國，但只是利用這一點，而這正是那些強硬的行業領頭羊會說，你陷入了與法國關於捕魚的這些爭論中......”約翰遜說，“你提到了法國的問題”。記者強調，“關於漁業，關於金融。正如你所知道的，他們是阻礙倫敦金融城與歐洲其他地區建立貿易的能力或在這方面達成協議的人。現在是解決這些爭吵的時候嗎？”

約翰遜表示，“我與法國政府，與埃馬紐埃爾·馬克龍（總統）有着良好的關係，並將繼續確保英國和法國有着非常密切的關係。”就記者提出法英兩國首腦是否重新恢復交流的問題，約翰遜回答說，“我不會夢想着分享這些私人談話的內容。”他續指，“英國和法國一直是‘緊握雙手’，或任何形容詞。”他說，“你知道，在很長、很長的時間裡，如果你看看我們在世界各地一起做的事情，我們是非常密切的合作夥伴，我們是朋友，這是至關重要的。”約翰遜說，“這是我們人民的深刻意願，應該保持這種情況，我們將繼續一起做偉大的事情。北愛爾蘭的協議有問題嗎？是的，有，但我們會解決這個問題，我不認為這將是世界末日。”

就對華問題，記者問，“我可以問你另一個大國的情況嗎？你環顧世界，目前最大的投資來源，最大的外國直接投資來源是中國，他們目前在海外投資1300億美元”。記者補充說，“你已經提出了一個戰略，說你將讓他們投資於非戰略資產，這似乎意味着不是華為，不是技術，不是核電；我想知道他們將被允許投資什麼樣的領域？你已經談到了基礎設施，他們是最大的基礎設施...”約翰遜說，“不用往遠里，往近里看。好吧，當我管理倫敦時，我曾多次去中國，並在那裡進行了極好的旅行......”

記者說，“但事情已經發生了變化”。約翰遜表示，“因此，無論是在發展方面的投資，還是在格林威治、沃克斯豪爾、九榆樹等地的投資，都能推動這個國家的就業和增長，因為有中國的投資，所以我不會告訴你，英國政府會把來自中國的每一個（投資）提議都用乾草叉叉走，當然不會。”他說，“中國是我們經濟生活的一個巨大部分，並將在很長一段時間內，在我們的一生中。”約翰遜說，“但這並不意味着我們在看待我們的關鍵國家基礎設施方面應該是天真的，你提到核電，你提到5G技術的方式，這些都是任何政府，世界上許多，許多其他政府都有的合理擔憂。”他補充說，“但我已經說過很多次了，值得重複的是，我不是恐華症患者，我認為離其很遠。”

記者說，“你認為你是內閣中最後一個親華人士嗎？”約翰遜說，“不，我預計有很多；看中國是一個偉大的國家。”記者追問，“那風力發電呢？你會讓他們購買離岸風力發電嗎？鐵路呢？”約翰遜指出，這將關係到對戰略或關鍵領域的定義。他說，“但我當然認為，我們與中國的貿易關係 ，如果你看儘管有所有的困難，儘管有所有關於憤怒的談話”。他補充說，“所有關於達賴喇嘛或香港或維吾爾人的困難對話，我們將繼續堅持我們的觀點，對，我們將繼續堅持我們的觀點，但實際上與中國的貿易已經持續擴大了很長一段時間，我認為可能會繼續擴大，正如我所說的，在我們的餘生。”

約翰遜說，“這並不意味着我們應該謹慎處理我們的國家關鍵基礎設施 ，以及我們如何處理來自中國的外國直接投資進入我們的一些敏感行業。”他說，“這就是為什麼我們提出了一些立法，我們有這樣做”。另就即將於月底在英國格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會（締約方大會第二十六次會議，COP26），記者問，“我可以問你一件事嗎，就是關於締約方會議？我們正在談論中國，很明顯，這是個很大的問題，而習近平目前看起來不太可能來；你認為什麼是現實的目標，你個人在締約方會議上的目標是什麼？”

約翰遜說，“我認為締約方會議總是會非常艱難，我們希望儘管有大流行病，我們會得到一個很好的參與。我們希望人們關注的是他們在減少二氧化碳方面的國家決定性貢獻，作出那些艱難的承諾。”他說，“此外，我們希望對煤炭、汽車、現金和樹木作出承諾。因此，我們希望世界在2040年（發達國家為2030年）之前遠離煤炭。”

約翰遜補充說，“我們想確保每個人都停止使用以碳氫化合物為燃料的內燃機汽車，英國在這方面處於領先地位，我們說我們將在2030年前停止使用”。他說，“我們希望為發展中國家提供一個大的一攬子計畫，以幫助那些還沒有成為歷史性排放者的國家減少碳排放，所以我們需要每年1000億美元，我們需要1000億美元，最後一件事是我們要確保我們種植數以百萬計的樹木，以幫助固定碳和恢復自然的平衡，所以這些是；我們需要國家確定的貢獻，我們需要保持1.5度，我們需要在世紀末將溫度增長限制在1.5度。”

約翰遜說，“我們認為，以我們看到的承諾，我們可以，我們可以做到這一點，但我們需要看到格拉斯哥的參與者採取一些實際行動。”