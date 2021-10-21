彭博：中國只滿足美中貿易協議採購目標的一半

據彭博社10月21日報導，中國從美國進口的貨物只達到在去年簽署的美中“第一階段”貿易協議，中方承諾擴大自美採購和進口製成品、 農產品、能源產品和服務的53%左右，遠落後於採購目標。中國商務部發言人束珏婷周四答記者問時說，“中方認為，中美經貿協議有利於中美兩國，也有利於世界經濟，雙方應共同努力，為推動落實協議創造氛圍和條件。”

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據美中去年1月達成的“第一階段”貿易協議介紹，“從2020年1月1日至2021年12月31日兩年內，中國應確保， 如附錄6.1所示，在2017年基數之上，擴大自美採購和進口製成品、 農產品、能源產品和服務不少於2000億美元。”

彭博社記者根據中國海關的數據計算得出，9月份北京從美國進口了價值117億美元的製造業、農業和能源產品。拜登政府曾表示，希望敦促中國落實其在該貿易協議中作出的承諾，但雙方在經濟和貿易議題上的分歧仍大。

美國貿易代表戴琪4日在華盛頓智庫戰略與國際研究中心(CSIS)發表當局對華貿易政策講話時表示，中國未能全面履行與特朗普政府達成的美中“第一階段”貿易協議內容，美方將保留未來對中國使用單方面貿易措施的權力。

戴琪指出，美方不打算與中國展開所謂“第二階段貿易談判”。但她也提出，拜登政府不謀求激化與中國的貿易緊張關係，而她本人也將在未來幾天與中方有關官員就美中”第一階段“貿易協議的履行情況進行對話。

周四，就媒體提問“美國貿易代表戴琪上周表示，與劉鶴副總理的會談是‘良好的開端’，‘雙方就中美經貿協議的實施情況交換了意見’，請問中方目前如何評估‘第一階段’協議的實施情況？”

中國商務部新聞發言人束珏婷回答說，“10月9日，劉鶴副總理與戴琪大使舉行視頻通話，雙方就中美經貿協議的實施情況交換了意見。中方認為，中美經貿協議有利於中美兩國，也有利於世界經濟，雙方應共同努力，為推動落實協議創造氛圍和條件。”

束珏婷說，“對於美方此前表示將啟動有針對性的關稅排除程序，並且不排除後續擴大關稅排除的清單範圍”。她表示，“中方歡迎美方的有關舉措。中方始終認為，取消加征關稅符合中美兩國消費者和生產者的根本利益，有利於世界經濟恢復。雙方經貿團隊一直保持着正常溝通。如有進一步信息，我們將及時發布。”