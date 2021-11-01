耶倫：期待中國完成貿易協議承諾 對等降低關稅或有助於緩解通脹

美國財政部長珍妮特·耶倫（Janet Yellen）最新在受訪時表示，美國期待中國履行其在前總統特朗普時期簽署的“第一階段”貿易協議中的承諾，但可能會考慮最終以對等的方式降低一些關稅。

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耶倫在接受路透社採訪時說，關稅往往會提振國內價格，提高消費者和企業從鋁和鋼鐵等投入中獲得的成本，這意味着降低關稅會產生“抑制通貨膨脹”的效果。耶倫和其他官員堅持認為，美國目前的價格飆升是供應鏈瓶頸和能源價格上漲的結果，但她認為目前的通貨膨脹應該在2022年下半年緩解。

北京方面多次敦促拜登政府取消特朗普時期的對華貿易關稅。美國官員已經恢復了有針對性的關稅排除程序，美國貿易代表戴琪10月4日在演講中宣布該措施時表示，“我們將確保現有的執法結構以最佳方式服務於經濟利益，保持開放的可能性，以便在必要時進行額外的排除程序。”但迄今為止，拜登政府還沒有着眼於更廣泛的取消關稅。

當被問及對中國商品徵收關稅是否有助於緩解通貨膨脹壓力時，耶倫說，一般來說是這樣的，但華盛頓也在等待中國兌現其承諾，根據2020年2月生效的美中“第一階段”貿易協議，額外購買2000億美元的美國商品和服務。

耶倫說，“我們的貿易代表已經說過，我們會考慮額外的關稅削減。”她說，“我們希望看到中國履行他們在第一階段（協議）作出的承諾，但穩定並可能最終以對等的方式降低一些關稅可能是一個理想的結果。”

美國官員10月30日宣布，美國已與歐盟達成鋼鋁關稅協議，以終止特朗普2018年對鋼鋁進口施加關稅引發的爭議，移除了歐美關係的一個障礙，避免歐盟對美國實施報復性關稅。