對華競爭法案立法停滯 舒默：或納入國防授權法案一併表決

自華盛頓方面消息，美國國會參議院多數黨領袖、民主黨人舒默（Chuck Schumer）在11月14日的一封信中表示，參議院很可能在本周對《2022財政年度國防授權法案》進行表決，並將此前經該院通過的《美國創新和競爭法案》（USICA）版本納入國防授權法案加以通過。他稱，這將使在眾議院審議停滯的《美國創新和競爭法案》的談判能夠在年底前與國防授權法案一起完成。

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舒默在信中說，隨着眾議院推後對《重建更好法案》的審議，因為該法案在等待國會預算辦公室的綜合評分以安撫眾議院的溫和派，參議院可能在本周審議《2022財政年度國防授權法案》。舒默說，參議院還可能將此前獲得兩黨支持在該院通過的《美國創新和競爭法案》文本添加到《國防授權法案》中，希望能同時完成這兩項立法工作。

舒默寫道，“我已經與兩黨的參議員進行了多次交談，這樣做似乎得到了相當廣泛的支持，這將使與眾議院的《美國創新和競爭法案》談判能夠在年底前與《國防授權法案》一起完成。”6月8日，美國參議院以68票贊成、32票反對的表決結果通過了由舒默主推的《美國創新和競爭法案》。

據悉，舒默面臨著來自共和黨人和眾議院軍事委員會主席亞當·史密斯（Adam Smith）等知名民主黨人，就推遲參議院推進眾議院9月通過的《2022財政年度國防授權法案》的審查壓力。美國國會要在年底前將該法案送到總統拜登的辦公桌上簽字，而參議院需要在兩院組成一個委員會來解決兩份法案版本之間的分歧之前通過該項立法。