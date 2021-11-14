耶倫：密切關注中國對房地產業風險的管控

美國財政部長珍妮特·耶倫（Janet Yellen）11月14日在由哥倫比亞廣播公司播出的採訪中表示，減免對華貿易關稅可幫助緩解美國近期的物價上漲趨勢，正如美國貿易代表戴琪所說，拜登政府正在審議美中“第一階段”貿易協議的執行狀況，並承認在某些領域降低關稅的要求。耶倫說，減免關稅當然是正在考慮的事情。她還指出，拜登政府正在密切關注中國政府對房地產業風險的管控。

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美國勞工統計局11月10日公布了10月份的經濟數據，其中居民消費價格指數(CPI)同比上漲6.2%，這是自1990年以來最快的年度漲幅，而且相比9月的5.4%顯著提速。據由《華盛頓郵報》和美國廣播公司新聞合作的最新民調顯示，拜登總統的總體支持率降至新低，為41%，低於6月份的50%和9月的44%。大約53%的受訪者表示不支持拜登。

根據調查，如果當下舉行中期選舉，將有46%的成年人支持共和黨議員，43%的人支持民主黨。在登記選民中，51%會選擇共和黨人，41%選擇民主黨人。調查顯示，大約一半美國人和政治獨立人士將通脹加速歸咎於拜登。超過60%受訪者認為，已上任10個月的他並沒有取得多少成就，其中包括71%的獨立人士。

在美國哥倫比亞廣播公司周日播出的《面對全國》節目中，記者向耶倫提問，“你曾說過，通貨膨脹可能會伴隨我們到明年下半年。你是否有信心，在我們進入明年11月和選舉日時，物價將會向普通美國人下降？”耶倫回答說，“這真的取決於疫情大流行。疫情大流行一直在為經濟和通貨膨脹發號施令。如果我們想降低通貨膨脹，我認為繼續在防治疫情大流行方面取得進展是我們能做的最重要的事情。”

耶倫回答說，“我認為，重要的是要認識到，這種通貨膨脹的原因是疫情大流行。它關閉了......幾乎關閉了我們的經濟。它將失業率提高到近15%，而我們一直在配合和啟動中開放。疫情大流行對我們看到的通貨膨脹的影響確實負有責任。它導致了對產品需求的急劇增加。”

耶倫說，“家庭無法在服務上花費，外出就餐和旅行。他們留在家裡，更多地在家裡工作。他們將支出轉移到商品上，導致對產品的需求激增。儘管美國和全球的產品供應已經增加，但沒有像需求那樣多”。她說，“拜登總統當選後的首要任務當然是接種疫苗，試圖擊敗疫情大流行，讓人們重新開始工作。我們通過了美國救援計畫，當你想到如果沒有這個計畫會發生什麼時，我的意思是，失業率已經從近15%下降到現在的5%以下，這是多麼大的成功。”

耶倫說，“美國人對就業市場感到有信心。辭職人數增加到了創紀錄的水平，這是一個跡象，表明人們正在獲得外部報價。他們正在看到工資增長。這是沒有必要發生的事情，它真正反映了我們給予美國人的支持，使他們能夠保持消費並度過這場大流行病。”她說，“但是，隨着供應的中斷和這種需求對產品的巨大轉變，我們看到一些基礎廣泛的價格上漲。我們有半導體的短缺；這確實造成了新車和二手車價格上漲，汽車產量下降”。記者舉例稱，美國的二手車同比增長26%，汽油增長50%，雞蛋12%，牛奶6%，咖啡6%。

就記者提問，“這什麼時候會好轉？那些峰值什麼時候會減弱？ ”耶倫表示，“當經濟從新冠疫情中充分恢復時，需求模式，人們回到外出就餐，更多旅行，在服務上花費更多，對產品和商品的需求開始恢復正常。而且，勞動力供應也受到了疫情大流行的影響。勞動力參與率下降了，還沒有恢復。 ”

耶倫說，“可能很多人仍然擔心工作的健康後果。兒童護理安排可能會被打亂。但是，當勞動力供應正常化和需求模式正常化時，我預計，如果我們在明年下半年的某個時候成功防治疫情大流行，我預計價格會恢復正常。”採訪中，記者問，“就近期的救濟而言，中國領導人已多次要求取消特朗普時代的關稅。如果拜登政府這麼做，會不會讓東西變得更便宜？”

耶倫說，“這將帶來一些變化。關稅確實傾向於提高國內價格。我們徵收這些關稅；特朗普總統和他的政府是作為對不公平貿易做法的報復------。”就記者提出是否應維持這些關稅的提問，耶倫表示，“你知道，我們已經說過，美國貿易代表戴琪已經說過，我們正在重新審視‘第一階段’的貿易協議，並承認在一些領域降低關稅的要求。因此，這當然是正在考慮的事情。”

記者問，“同樣關於中國的問題，人們對中國的有毒債務和潛在的雷曼兄弟時刻感到擔憂。你對目前中國內部發生的事情給世界其他國家帶來的風險有多擔心？你有信心中國能控制它嗎？”耶倫說，“這是我們正在密切監測的重要事情。中國有一個房地產--房地產行業的公司槓桿率過高，這是中國正在努力處理的事情。房地產是中國經濟的一個重要部門。它佔到需求的30%左右。”

耶倫補充說，“當然，中國的經濟放緩會產生全球影響。中國的經濟規模很大，如果中國的經濟放緩超過預期，肯定會對許多通過貿易與中國有聯繫的國家產生影響。”就記者問她是否相信中方現在就能控制相應風險的提問，耶倫補充說，“他們肯定在努力做到這一點，這也是我們密切關注的事情。”