彭博社：中國或要求滴滴全球退出華爾街

彭博社周五表示，在北京和華盛頓之間的技術競爭背景下，同時擔心敏感數據泄露，中國當局已經要求今年夏天以來一直在華爾街上市的滴滴全球擬定退出華爾街的計畫。

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滴滴在中國的叫車服務（VTC）市場中佔據主導地位，但今年7月以來，它也一直是中國行政調查的目標，原因據說與其收集私人數據有關。滴滴受到的挫折始於其今年6月底在紐約證券交易所上市時籌集了44億美元，法新社報道指出，中國政府並不支持這一舉措。由於擔心敏感數據被轉移到美國，中國當局隨後對滴滴採取了史無前例的限制措施：禁止在中國下載其應用程序。但已經在手機上安裝了它的用戶仍然可以繼續使用。

彭博社周五援引 "接近此事 "的消息來源說，中國政府現在希望滴滴退出紐約證券交易所。該報道稱，中國互聯網監管機構已經要求滴滴制定這方面的建議，然後必須得到政府的批准。

分析認為，這一決定如果得到確認，將標誌着中國初創企業的一個轉折點，這些企業長期以來一直被鼓勵在美國籌集資金以進行擴張。

同時，在與華盛頓的競爭日益激烈的情況下，特別是在技術領域，北京現在擔心其科技巨頭積累的關鍵數據可能會泄漏到海外。最近幾個月，中國一直在努力收緊其公司在國外上市的條件。特別是北京希望對網絡安全風險進行徹底審查，這是一個先決條件。

法新社指出，在經濟民族主義的背景下，共產黨政權也在鼓勵其公司在國家市場上市，且剛剛在北京開設了一個新的證券交易所，旨在為中小企業，特別是那些活躍在新技術領域的企業服務。

ling路透社報道，滴滴出行和中國網絡空間管理局沒有回應路透社的評論請求。持有滴滴少數股權的軟銀公司的股票下跌超過5%。報告說，正在考慮的建議包括直接私有化或在香港發行股票，然後在美國退市。