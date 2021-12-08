歐盟推出反經濟脅迫工具 ：正與立陶宛政府保持密切聯繫

歐盟委員會執行副主席、貿易專員東布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）12月8日與歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell ）發表聯合聲明表示，“歐盟已經被告知，立陶宛的貨物沒有通過中國海關清關，立陶宛的進口申請被拒絕。我們正與立陶宛政府保持密切聯繫，並通過在北京的歐盟駐華代表團及時收集信息。我們也正在與中國當局聯繫，以迅速澄清情況。”

廣告 繼續瀏覽後續

東布羅夫斯基和博雷利通過聲明表示，“歐盟內部的統一和團結仍然是在我們與所有國家的關係中維護我們的利益和價值觀的關鍵。歐盟願意站出來反對對任何成員國施加的各種政治壓力和脅迫性措施。中國與歐盟個別成員國雙邊關係的發展對歐盟與中國的整體關係有影響。”

聲明稱，“如果收到的信息得到證實，歐盟還將評估中國的行動是否符合其在世界貿易組織下的義務。歐盟仍然致力於其‘一中政策’，並承認中華人民共和國政府是中國的唯一政府。在這一長期既定的政策框架內，歐盟將在共同關心的領域與台灣進行合作和交流。”

歐盟委員會周三正式推出了一項新的反脅迫工具 (ACI)，以打擊第三國使用經濟脅迫的行為。據歐盟委員會介紹，“這一法律文書是對歐盟及其成員國近年來成為蓄意經濟壓力的目標的回應。它加強了歐盟的工具箱，並將使歐盟能夠在全球舞台上更好地保護自己。”

歐盟委員會表示，“該工具的目的是阻止各國限制或威脅限制貿易或投資，以使歐盟在氣候變化、稅收或食品安全等領域的政策發生變化。反脅迫工具旨在通過對話作為第一步，緩和並促使停止具體的脅迫性措施。”

歐盟委員會稱，“歐盟採取的任何反措施將只在沒有其他辦法解決經濟恐嚇的情況下作為最後的手段使用，經濟恐嚇可以有多種形式。這些形式包括國家對歐盟使用明確的脅迫和貿易保護工具，對來自某個歐盟國家的貨物進行選擇性的邊境或食品安全檢查，以及抵制某些原產地的貨物。其目的是維護歐盟和成員國做出政策選擇和決定的合法權利，防止對歐盟或其成員國的主權進行嚴重干涉。”

歐盟委員會稱，“歐盟將直接與有關國家接觸，以停止經濟恐嚇。如果經濟恐嚇沒有立即停止，新的文書將允許歐盟迅速和有效地作出反應，為每一種情況提供量身定製和相稱的反應，從徵收關稅和限制來自有關國家的進口，到限制服務或投資或限制該國進入歐盟內部市場的步驟。”

東布羅夫斯基強調，“在地緣政治緊張局勢加劇的時候，貿易正日益被武器化，歐盟及其成員國成為經濟恐嚇的目標。我們需要適當的工具來應對。通過這項提案，我們發出了一個明確的信息，即歐盟將堅定地捍衛其利益。這種反脅迫工具的主要目的是作為一種威懾。但我們現在也有更多的工具可以在被逼迫時採取行動。這一工具將使我們能夠應對未來幾十年的地緣政治挑戰，保持歐洲的強大和敏捷。”

據了解，東布羅夫斯基當天在宣布推出反脅迫工具的記者會上還提到了立陶宛和中國之間的貿易糾紛。他說，立陶宛的案例“顯然可以成為做評估是否構成經濟脅迫的一個理由。”

具體到立陶宛問題，東布羅夫斯基斯說，歐盟“已經在與中國當局接觸，以迅速澄清情況”。他補充說，“歐盟準備好抵制適用於任何成員國的所有類型的政治壓力和脅迫措施。”東布羅夫斯基在記者會最後表示，“我們正與立陶宛和中國當局保持密切聯繫--目前正在評估可能的下一步行動。"