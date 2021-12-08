美國不返CPTPP但將籌組“印太經濟架構” 台灣喊要加入

在美國政府宣布不重返CPTPP，將組成“印太經濟架構”後，台灣總統蔡英文今（8）日晚間出席“台灣美國商會70周年慶祝活動”表示，台灣9月申請加入“跨太平洋夥伴全面進步協定”，受到新西蘭等國歡迎，她也期盼加入日前美國宣布的“印太經濟架構”，在數位經濟、供應鏈韌性、基礎建設、出口管制及潔凈能源等關鍵領域扮演重要角色。

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據新頭殼今天報道稱，美國不返CPTPP將籌組“印太經濟架構”，蔡英文喊加入。

據蔡英文說，很高興在此與各位共同歡慶美國商會在台成立70周年。台灣美國商會不只見證了台灣的經濟發展和轉型，也支持台灣邁向民主化，從威權體制轉變為充滿活力的民主政體。在台灣挺過歷史挑戰的過程中，台灣美國商會一直是值得信賴的朋友和不可或缺的夥伴。

蔡英文說，此外，台灣在經過多年準備後，於今年9月申請加入“跨太平洋夥伴全面進步協定”（CPTPP），受到新西蘭等國家的歡迎，希望藉由加入這個貿易體，可以進一步為區域經濟的發展與復蘇做出貢獻。

蔡英文說，也期盼加入日前宣布的“印太經濟架構”（Indo-Pacific economic framework）。台灣做為亞洲科技中心，經濟多元且靈活，可在數位經濟、供應鏈韌性、基礎建設、出口管制及潔凈能源等關鍵領域扮演重要角色。希望台灣美國商會在這些重要的領域提供支持與協助，並期待兩國產業和企業能夠繼續合作。

包括台灣美國商會會長金奇偉（C. W. Chin）、執行長魏立安（Andrew Wylegala)、美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、總統府秘書長李大維、國家安全會議秘書長顧立雄、行政院副院長沈榮津、政務委員鄧振中、政務委員兼國家發展委員會主任委員龔明鑫、外交部長吳釗燮、財政部長蘇建榮、經濟部長王美花、科技部長吳政忠、衛生部長陳時中、國家通訊傳播委員會主任委員陳耀祥、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅等亦出席是項活動。

消息未提台灣政界各地方官員或反對黨要人是否出席慶祝活動。

該報道配圖照片說，台灣總統蔡英文和美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅、桃園市長鄭文燦等人在台灣美國商會70周年慶祝活動中，一起吃由美豬作成的漢堡。消息說，台灣即將舉行4項公投，其中包括要不要進口美國萊豬的選項公投。