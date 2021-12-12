佩洛西：授予中共WTO成員資格 世界把交易置於理想之上

2001年11月10日，中國在卡塔爾首都多哈召開的第四屆世貿組織（WTO）部長級會議上被接納為世貿成員，12月11日中國正式入世。美國國會眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）星期六在推特上稱，“正如我當時預測的那樣，這一決定對我們的工人來說是經濟上的失敗，對我們的價值觀來說是道德上的失敗，在這一決定上，世界把交易置於理想之上。”

廣告 繼續瀏覽後續

中國的“復關”（關貿總協定）和入世談判大致可以畫分為兩個階段。第一階段是從1987年10月22日關貿總協定中國工作組第1次會議在日內瓦舉行、確定工作日程，到1992年10月。第二階段是從1992年10月到2001年9月，是談判實質階段。具體談判分為兩部分，一部分是雙邊談判，另一部分是多邊談判，兩者同時交叉進行。

經雙方多次接觸後，1999年11月10日至15日，中國政府代表團同美國政府代表團在北京就中國加入世貿組織問題舉行談判。11月15日，雙方簽署中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府關於中國加入世貿組織的雙邊協議。至此，中美兩國正式結束了雙邊談判，為中國加入世貿組織鋪平了道路。

佩羅西稱，“20年前，通過授予其世貿組織成員資格，世界給了中共一張空白支票，讓其違背市場承諾，欺騙美國工人，同時剝削自己的工人。正如我當時預測的那樣，這一決定對我們的工人來說是經濟上的失敗，對我們的價值觀來說是道德上的失敗，在這一決定上，世界把交易置於理想之上。”

佩羅西表示，“美國工人必須是我們貿易政策的核心。民主黨人正在採取行動，創造美國的就業機會，促進我們的全球競爭力，修復供應鏈並保持世界上最好的勞動力，同時要求中共對侵犯人權和違背貿易承諾負責。”

中國常駐世貿組織代表李成鋼日前在接受路透社採訪時表示，中國在世貿組織仍將是一個發展中國家，但將放棄一些針對發展中國家的優惠待遇，這對其貿易夥伴來說是個重大轉變。

李成鋼表示，儘管經濟增長強勁，但由於持續的貧困問題，中國仍然認為自己是一個發展中國家，但中國將在農業和金融服務等“一些領域”尋求剝離。

李成鋼說，“我們不會要求特殊與差別待遇(SDT)的空白支票。我們將仔細評估我們的需求。”他表示，在削減漁業補貼以促進全球魚類資源的重大談判中，中國作為一個主要漁業國家，可能會放棄所有此類豁免。

李成鋼在採訪中拒絕透露，根據世貿組織規則，中國將在何時、在何種條件下完全放棄將自己視為發展中國家。

包括美國、澳大利亞和日本在內的世貿組織成員在10月份的一次貿易評估中對中國提出了其他批評，指出中國對國有企業提供補貼，並稱這些補貼違反了中國2001年的入世條件。

李成鋼強調，在降低關稅稅率和開放服務業等方面，中國已經超越了一些入世標準。他說，“我們將對批評保持開放的態度，但批評應該是合理的，應該是建設性的。”