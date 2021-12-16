應對持續威脅、軍事應用和侵犯人權 美商務部將中國等多國37家機構列入“實體清單”

美國商務部網站周四（12月16號）消息稱，美國商務部工業與安全局 (BIS)採取行動，應對中華人民共和國開發和部署生物技術和其他技術對美國國家安全和外交政策構成的持續威脅，軍事應用和侵犯人權，共有37個實體被列入被指控參與 "違反美國外交政策和國家安全利益 "活動的公司名單。法新社報道指出，華盛頓對中國公司實施新制裁原因與新疆維吾爾族人權有關。

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美國商務部長吉娜-雷蒙多在一份聲明中說： "生物技術的科學研究和醫療創新可以拯救生命"，“不幸的是，中華人民共和國選擇使用這些技術來控制其人民，壓制少數民族和宗教團體的成員。我們不能允許支持醫學科學和生物技術創新的美國商品、技術和軟件被轉用於違背美國國家安全的用途”。

法新社指，共有37個實體被列入被指控參與 "違反美國外交政策和國家安全利益 "活動的公司名單，中國企業占絕大多數。根據將於周五在官方公報上公布的文件，該名單包括中國公司，也包括來自格魯吉亞、馬來西亞和土耳其的幾個公司，這些實體涉嫌將美國物品轉移或試圖轉移到伊朗的軍事計畫中。

具體而言，華盛頓已決定限制對軍事醫學科學院及其11個研究機構的敏感出口，原因是它們進行生物技術工作，包括 "聲稱可能控制大腦的武器"。美國最新行動所針對的研究機構包括專註於輸血、生物工程和毒理學的中心。

吉娜-雷蒙多說："美國將繼續強烈反對中國和伊朗將有助於人類繁榮的工具變成威脅全球安全和穩定的工具的努力。“

聲明說，這些 BIS 行動是在 2018 年出口管制改革法案及其實施條例出口管理條例 (EAR) 的授權下採取的。

美國商務部稱，實體清單是 BIS 使用的一種工具，用於將受 EAR 約束的物品的出口、再出口和國內轉移限制在合理認為涉及、已經涉及或造成重大影響的個人（個人、組織、公司）參與或參與違反美國國家安全或外交政策利益的活動的風險。對於在此最終規則中添加到實體列表中的實體，BIS 強加了適用於所有受 EAR 約束的項目的許可要求。此外，對於出口、再出口或在國內轉移到本規則中添加到實體列表的實體，沒有許可證例外。BIS 對這些實體實行拒絕推定的許可審查政策。

法新社報道指出，華盛頓對中國公司實施新制裁原因與新疆維吾爾族人權有關。

據人權組織報告，中國正在對新疆西北部地區以穆斯林為主的維吾爾族人口進行空前的監視。採用的技術包括DNA研究和面部識別的人工智能操作。

報道稱，專家、證人和美國政府聲稱，超過一百萬的維吾爾人等穆斯林正被監禁在營地里，目的是根除他們的伊斯蘭文化傳統，並強行將他們同化。美國稱其為種族滅絕，並以人權問題為由，計畫抵制明年北京冬季奧運會的官方代表。北京聲稱這是關於職業培訓中心的問題，並聲稱與許多西方國家一樣，在發生致命襲擊後，政府正在尋求減少激進伊斯蘭教的吸引力。