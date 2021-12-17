中國據報要求德國大陸集團停止使用立陶宛所造零部件

據路透社12月17日援引兩位消息人士的話報導，在北京與立陶宛就台灣問題發生外交爭端之際，中國正在向德國汽車零部件巨頭大陸集團（Continental）施壓，要求其停止使用立陶宛製造的零部件。

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立陶宛政府允許台灣設立“駐立陶宛台灣代表處”後，中國政府已宣布將兩國外交關係降為代辦級。立陶宛的執政聯盟去年同意支持其所稱的在台灣“那些為自由而戰的人”。德國大陸集團是世界上最大的汽車零部件製造商之一，在立陶宛擁有生產設施，生產車門和座椅的控制器等電子部件，並向包括中國在內的全球客戶出口。

為德國所有大型汽車製造商供貨的大陸集團拒絕就中國政府是否要求其切斷與立陶宛的聯繫發表評論。中國外交部否認中國政府曾向德國大陸集團施壓，要求它們不要使用立陶宛生產的零部件，但表示其公司不再信任立陶宛。

報導提及，中國外交部回應稱，中方一貫按照世貿組織規則行事。個別媒體炒作中方將立陶宛從報關係統中清除、暫停立陶宛自華進口貿易許可、施壓跨國企業不得使用立陶宛生產的部件等消息均不屬實。

中國外交部的一位發言人說，“‘一中一台’的做法嚴重干涉了中國的內部事務，嚴重侵犯了中國的核心利益。”該發言人說，“我聽說許多中國公司不再將立陶宛視為一個值得信賴的合作夥伴，立陶宛必須反省自己，為什麼立陶宛公司在中國的貿易和經濟合作中面臨困難。”

報導稱，本月早些時候，一位高級官員和一個行業機構表示，中國已告知跨國公司斷絕與立陶宛的關係，否則將面臨被中國市場拒之門外。立陶宛與中國的直接貿易額並不大，但在該國以出口為基礎的經濟中，有數百家公司為銷往中國的跨國公司生產傢具、激光器、食品和服裝等產品。

就這一消息，立陶宛外交部表示，“在立陶宛經營的公司已經成功地融入了國際供應鏈，所以中國的經濟壓力措施可能會對在立陶宛經營的公司造成各種干擾。”立陶宛外交部的發言人稱，“我們密切關注、分析和評估每一個這樣的案例，包括這些德國公司之間（發生的事情）。”該發言人補充說，立陶宛方面正在“尋找長期可持續的解決方案和恢復與中國貿易往來的方法。”

立陶宛總統吉塔納斯·瑙塞達（Gitanas Nausėda）周四齣席了在布魯塞爾舉行的歐盟首腦會議（歐洲理事會會議）。據立陶宛總統府的聲明顯示，瑙塞達向歐盟領導人介紹了立陶宛和中國之間關係的現狀。他強調，立陶宛正處於嚴重的經濟、政治和外交壓力之下，並為立陶宛公司在中國市場的運作設置了障礙。

瑙塞達說，“立陶宛目前所處的情況再次表明，歐盟作為一個整體必須減少對中國的依賴。我們期待着歐盟在這個問題上的聲援和支持。我們必須發出一個明確的信息，即經濟壓力不能被用於政治操縱，國家之間的關係必須基於國際法。”

歐盟委員會執行副主席、貿易專員東布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）周五在出席智庫歐洲對外關係委員會的活動時提出，正在擬議中的全新的歐盟“反脅迫工具”將幫助歐盟捍衛其自身的利益。東布羅夫斯基說，“我們期望它的存在能夠阻止經濟恐嚇--如果沒有必要使用它，就是該工具成功的最好證明。”

就歐盟“反脅迫工具”的落實進程問題，東布羅夫斯基說，“我們期待着歐洲議會和歐洲理事會之間就該提案進行建設性的談判。我記得，這兩個機構都曾大聲提出它們對脅迫問題的關切，因此在去年的《關於阻止和抵制第三國脅迫性行動工具的聯合聲明》中要求歐委會制定一個機制來阻止和打擊脅迫。”

東布羅夫斯基說，“在這份聲明中，兩個機構還承諾及時審查該提案。利益相關者和公民仍然可以在（明年）2月7日之前對該提案提供反饋，我鼓勵你們和其他利益相關者這樣做。歐委會將向歐洲理事會和歐洲議會報告所收到的反饋意見。而且我重申，歐委會將非常注意在整個過程中保持這個新工具的平衡。”