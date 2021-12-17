美副國務卿：韓國是美國半導體供應鏈不可或缺的夥伴

自首爾方面消息，美國國務院負責經濟事務的副國務卿何塞·費爾南德斯（Jose W. Fernandez）12月17日在首爾韓國外交部出席第6屆韓美戰略經濟對話（SED）時表示，韓國在全球半導體供應鏈中是美方不可或缺的夥伴，相信韓國將更有作為。

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據韓聯社報導，費爾南德斯提出，韓國擁有世界級水平的半導體產業技術人員，產品優質，投資透明，美國與韓國的合作有望創造出巨大價值。美國其間在全球半導體供應鏈方面為牽制中國不斷強調韓國企業的重要作用。

韓國外交部第二次官（副外長）崔鍾文在開場白中強調了經濟安全事務的重要性。他說，當前科技問題與安全和地緣政治的關係愈發緊密。美國的“印太經濟框架”是一攬子計畫，將成為集韓美投資及出口管控、清潔能源計畫、《全球甲烷承諾》於一體的概念。韓方將作為美國的同盟國，積極參與合作並作出貢獻。

報導指，在當天的會議上，韓美兩國就半導體等供應鏈重組、基礎設施建設、疫苗衛生合作等議題進行廣泛討論，並決定在半導體、動力電池、核心礦產等領域合作構建穩定的供應鏈。雙方還就共同投資第三國基建問題制定了詳細的項目和執行計畫。

此外，雙方決定在第五代移動通信（5G）和新一代移動通信（6G）、量子、生物等核心新興技術領域加強合作，並集中力量管控相關技術出口。另外，1976年簽訂、1999年修訂的《韓美科學技術協定》也將反映最新動向，到明年年初完成修改。

報導稱，韓國外交部官員表示，當天雙方討論的大部分議題都是美國為牽制中國而推進的內容，但會議並未直接或間接提及中國。費爾南德斯先前結束了對日本的訪問後，於15日起開啟為期三天的訪韓之旅。

費爾南德斯周四在推特上表示，“美國和韓國昨天舉行了第五屆公私經濟論壇。我很高興發表講話，並強調了我們美韓經濟關係的重要性以及共同致力於合作應對21世紀的全球挑戰。”據悉，他會見了鬥山集團、GS建設、韓國現代工程等韓企高管，討論它們對美投資等事宜。