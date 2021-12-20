德聯邦工業協會批評中方就與立陶宛糾紛向德企施壓

路透社12月17日援引兩位消息人士的話報導，在北京與立陶宛就台灣問題發生外交爭端之際，中國曾向德國汽車零部件巨頭大陸集團（Continental）施壓，要求其停止使用立陶宛製造的零部件。據英國《金融時報》20日報導，德國聯邦工業協會(BDI)表示，“從長遠來看，中國的升級是一個破壞性極大的自擺烏龍。”

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德國聯邦工業協會表示，“中國對立陶宛採取的最新措施等同於貿易抵制，將影響整個歐盟。”該協會稱，“德國在立陶宛的生產設施需要從中國進口的產品，以及從德國向中國出口的含有立陶宛部件的產品也受到影響。”該聯合會是德國工業和工業相關服務提供者的核心組織。其代表德國40個行業協會和10多萬家公司，約800萬名員工。

德國聯邦工業協會稱，“從長遠來看，中國的升級是一個破壞性極大的自擺烏龍。它表明，中國準備在經濟上與‘政治上不受歡迎的’夥伴脫鉤。對德國聯邦工業協會來說，很明顯，對作為歐盟單一市場核心的價值鏈的任何損害都是不能容忍的。”

不過，德國聯邦工業協會也指責個別國家在處理台灣問題時與歐盟的政策“不一致”。中國是德國最大的貿易夥伴，在2020年有2130億歐元的貨物往來。德國聯邦工業協會的聲明強調，“與中國保持高水平的經濟關係仍然很重要”。

報導稱，立陶宛官員周五就相關問題會見了歐盟委員會的官員。歐盟正在準備這一糾紛向世界貿易組織（WTO）提起法律訴訟，這可能需要數月時間。

一位消息人士說，在58個國家擁有業務的德國大陸公司正在考慮將在立陶宛生產的物品通過其他國家運送，以進一步避免中國的限制。該公司拒絕發表評論。據一位行業代表稱，另一家在立陶宛擁有大型工廠的德國供應商海拉(Hella)公司也在向中國出口方面遇到了困難，在中國有業務的小型公司也是如此。海拉公司沒有立即回應評論請求。

德國經濟部的一位發言人回應說，該部門了解大陸集團遇到的困難，並對事態發展表示“關切”，但沒有詳細說明德國新政府的計畫。德國-波羅的海商會常務理事施羅德（Florian Schröder）介紹稱，一些德國公司在進口或出口產品時遇到困難，一直在向該機構尋求建議。

施羅德說，“過去5年，我們一直在努力建立一個小型汽車供應商集群”。他補充說，“現在事情升級了，許多德國和立陶宛公司受到影響”。報導提及，歐盟方面正在收集證據，但許多公司擔心，如果他們投訴，將被完全拒之於中國門外。