【視頻】RCEP正式生效 全球最大自貿區啟動

彙集亞洲15國的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）1月1日正式生效，這一由中國主導的全球最大自貿協定覆蓋世界近三分之一人口。成員國希望協定的啟動將提振疫情背景下經濟的復蘇。

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1月1日生效的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）15個成員國包括中國、日本、韓國、澳大利亞和東盟十國，但不包括美國和印度，是迄今為止世界最大的自貿協定，覆蓋全球近1/3的人口、近1/3的GDP。協定取消了數千種產品的關稅，簡化了貿易程序，並為成員國提供互惠。最終目標是實現90%以上的貨物貿易零關稅，此外協定還涉及電子商務、知識產權和政府採購、投資等內容。

然而據法國電視France24報道指，RCEP對勞工和環境的要求沒有達到歐盟國家所期望嚴格水平，而其中的許多國家（除中國之外）在其締結的跨太平洋夥伴關係中已經達到了相關要求。

據專家估測，通過減少關稅所促進的貿易及貿易轉移，RCEP預計將使該地區貿易增長2%，即420億美元。

協定的啟動被視作是中國的一大成就，中國是該地區迄今為止最大的市場，擁有超過13億人口。但“由於多種原因，北京多年來在該地區面臨困境”，據法國24小時電視台駐香港記者奧利弗-法里分析指，"中國還未能在非地緣政治方面實現真正自證，而早期的一些經濟舉措，如"新絲綢之路"計畫，雖然被高調宣傳，但實際效果卻沒有預期的成功。而協定生效使得亞太地區與中國有相當複雜關係的國家，如日本、韓國、越南和澳大利亞之間首次達成了規模空前的貿易協議。"

新冠疫情肆虐兩年多以來，受隔離、關閉邊境、強制檢疫和其他限制措施的影響，造成該地區數百萬人失業，疫情也擾亂了世界各地的供應鏈，特別是製造業和航運業。而面對奧密克戎病毒新變體的爆發，眾多國家被迫延遲重新開放邊界及放鬆國際旅行限制。

該區域經濟在2020年下降了1.5%之後反彈，據亞洲開發銀行預測，在前一年疲軟數據基數下，今年區域經濟將可能有7%的增長。但這種上升勢頭從明年開始預計會減弱，增長將放緩至5.3%。

此外，新冠疫情也導致一些成員國延遲了對RCEP的簽署批准。在2020年11月15個RCEP成員國領導人線上會議之後，中國於今年4月率先批准了該協議。印度尼西亞、馬來西亞和菲律賓目前尚未批准簽署，但預計三國將在此後很快批准簽署。而緬甸由於2021年2月1日發生軍事政變，雖然官方已經批准了該協定，但尚未被其他成員國所接受。

中國商務部副部長任鴻斌周四表示，北京已經為這一新協定的實施在國內做好了準備，對701條約束性義務均已做好履約準備，在商務部網站公布的一份新聞發布會記錄中，任鴻斌說，“RCEP貿易協定正在慢慢改變遊戲規則。""對於創造新的發展模式非常重要，也是我們經濟開放的關鍵一步"。他說，RCEP將使成員國的經濟更緊密地聯繫在一起，並 "大大提振疫情背景下經濟復蘇的信心"。

由中國主導的RCEP是針對發展中國家自貿協定，因為它促進了農產品和製成品的貿易，這些產品占這些國家出口的大部分。而對於美國及其他發達國家特別感興趣的服務貿易和企業准入機會協定則涉及的內容很少。

RCEP最初談判國家覆蓋約36億人。儘管印度在此後退出，但其最終仍覆蓋了全球20多億人口和幾乎三分之一的貿易規模。

相比較，特朗普治下的美國、墨西哥、加拿大之間的北美自貿協定USMCA則覆蓋了全球外貿量的28%，歐盟共同市場各成員國之間的貿易量則佔全球外貿總量的18%，均小於剛剛生效的RCEP。

與任何貿易協定一樣，RCEP也同樣遭遇批評。印尼政府官員在最近YOUTUBE播出的立法聽證會上敦促立法者儘快批准通過RCEP。但負責農業、環境、林業和海洋的委員會成員亞辛則質疑該國貿易部長穆罕默德-盧特菲加入該協議是否理智，他指出印度退出RCEP談判的主要原因是擔心中國進口產品會大量湧入其市場。而盧特菲對此回應說，加入RCEP將有助於促進該國出口，並吸引外國投資，他預期到2040年可因此增加外國投資17億美元。

菲律賓貿易部長拉蒙-洛佩斯表示，預計菲律賓將會在1月份批准該協定，由於12月份政府忙於處理12月16日襲擊該國的颱風災害，而未能及早批准。颱風造成該國約375人死亡，目前仍有數十萬人無家可歸。分析指，RCEP實施後預計將在服務業創造眾多就業，這對菲律賓這樣一個嚴重對外輸出服務業勞工的國家來說無疑具有巨大的吸引力。

菲律賓貿易部長表示，"RCEP將增加菲律賓的國內生產總值，減少貧困發生率。進一步為我們的出口打開市場准入，並提高我國製造業和出口商的競爭力“。他說："沒有理由不批准RCEP，"，如果不被批准後果將是 "災難性的"，因為投資者可能會更青睞RCEP成員國家