澳大利亞表態參與WTO處理歐盟與中國就立陶宛的貿易爭端

澳大利亞貿易部長丹·特漢（Dan Tehan）1月29日發表聲明稱，“在歐盟就立陶宛（受到的）歧視性貿易做法向中國提起的爭端中，澳大利亞有着實質性利益，所以將要求加入這些磋商。”歐盟27日就中國針對立陶宛採取的“歧視性貿易措施”向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，表示相關做法威脅了歐盟內部市場的整體性。

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丹·特漢在聲明中表示：“澳大利亞反對使用經濟脅迫以及歧視性和限制性的貿易做法，這些做法破壞了以規則為基礎的國際貿易體系並造成經濟損失。”澳方的聲明補充說：“我們致力於維護和支持以世貿組織為核心的多邊貿易體系。世貿組織的爭端解決體系旨在幫助成員以尊重的方式解決他們的分歧。”

丹·特漢稱，“在歐盟就立陶宛（受到的）歧視性貿易做法向中國提起的爭端中，澳大利亞有着實質性利益，所以將要求加入這些磋商。”就歐盟成員國立陶宛與中方因涉台問題引發的經貿爭端，歐盟委員會星期四發表聲明宣布，“歐盟今天在世貿組織針對中國對立陶宛的歧視性貿易行為提起訴訟，這些行為也打擊了歐盟單一市場的其他出口。”

歐盟方面表示：“根據世貿組織規則，這些行動似乎是歧視性的和非法的，正在損害立陶宛和歐盟其他地區的出口商，因為它們也針對從其他歐盟國家出口的具有立陶宛成分的產品。由於試圖通過雙邊途徑解決這一問題的努力已經失敗，歐盟已經訴諸於對中國啟動爭端解決程序。今天啟動的世貿組織磋商是這一進程的第一步。”

歐盟貿易專員東布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）在該聲明中談到：“發起一個世貿組織案件並不是我們輕易採取的步驟。然而，在反覆嘗試以雙邊方式解決這一問題失敗後，我們認為除了要求與中國進行世貿組織爭端解決磋商外，沒有其他辦法。”他補充說，“歐盟決心作為一個整體採取行動，迅速反對違反世貿組織規則的措施，這些措施威脅到我們單一市場的完整性。同時，我們正在進行外交努力，以緩和局勢。”

歐委會的聲明稱：“在過去的幾周里，歐盟委員會已經積累了中國各種類型限制的證據。其中包括拒絕立陶宛貨物通關，拒絕立陶宛的進口申請，以及向其他歐盟成員國的歐盟公司施壓，要求其在向中國出口時將立陶宛的投入從供應鏈中排除。為了應對未來的此類案件，歐盟委員會正在加強其自主措施的工具箱。上個月，歐盟委員會通過了一項關於反脅迫工具的提案，這將使歐盟在發生經濟脅迫時有更多的可能性做出反應。目前，歐洲議會和歐盟理事會正在審議該提案。”

自新冠疫情2020年在全球爆發以來，澳中關係急轉直下。就在澳大利亞莫里斯政府於當年4月表示，澳方支持對新冠疫情展開獨立的國際溯源調查後，中國對澳大利亞實施的貿易制裁，接連打擊了多個澳大利亞出口行業，包括煤炭、龍蝦、鐵礦、葡萄酒和牛肉等。中國是澳大利亞資源和能源產品最大的進口國。

據澳洲財政部估計，中國的貿易限制在過去一年中使澳大利亞出口商損失了約54億澳元的出口。本月早些時候，丹·特漢曾承諾， 他將針對中國政府對不鏽鋼水槽、鐵路車輪和風塔的反傾銷和反補貼措施的主張，“強有力地”捍衛澳大利亞（的利益）。