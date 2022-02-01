戴琪：美中貿易關係處於困難階段 戴琪據報與沙利文關係緊張

美國貿易代表戴琪1月31日在參加活動時發言表示，美國和中國之間的貿易關係處於“困難”階段，拜登政府正致力於保護美國經濟免受中國政策的負面影響。

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戴琪周一參加了由紐約亞裔律師協會（AABNY）主辦的對話活動。據法新社報導，戴琪表示，她的團隊將與中國在正在進行的談判中“積極接觸”，討論北京在前總統特朗普政府期間與美方達成的“第一階段”貿易協議下購買美國商品和服務的承諾。

戴琪說：“我們正處於（美中）貿易關係的一個非常困難的階段。”她補充說，“對話並不容易。”根據美中在2020年1月簽署的“第一階段”貿易協議規定，中方同意於2020年和2021年，在2017年基數之上，擴大自美進口貨物和服務不少於2000億美元。但隨着新冠疫情爆發後，中國未能達到目標。

戴琪指出，美中貿易關係是她的團隊正在處理的“決定性問題之一”。她透露稱，目前已開始與中方就貿易協定進行第一步的討論，尚未取得成果。戴琪重申，拜登政府的大目標是保護美國的經濟、勞工和企業免受中國非市場政策的負面影響。

美國總統拜登日前透露，由於不公平的貿易行為，目前暫時沒有取消價值3700億美元中國商品關稅的計畫。戴琪在周一的談話中還指出，她對世界貿易組織的改革展望感到“鼓舞”。她表示，“普遍承諾......世貿組織作為一個機構是重要的，值得我們關注”。

戴琪表態說，美國將在世貿組織改革努力中發揮領導作用。她補充說：“對於我們希望世貿組織具體是什麼，我們可能有不同的願景，但讓我們參與這一進程。”

據美國短新聞網站Axios30日援引知情人士的話報導，戴琪正在努力修復她與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）的關係。在此之前，戴琪被指曾在白宮戰情室中公開當面指責沙利文在媒體上讓她難堪。

報導稱，拜登白宮內部個人衝突的罕見窗口，也揭示了戴琪和沙利文之間在如何，以及何時執行其對華戰略方面的緊張關係。他們二人的爭端被指更多集中在戰術和地盤上，不太可能破壞拜登與印太盟友達成數字貿易協議的努力。

報導稱，去年9月，在由拜登政府內閣成員、國家安全委員會官員和其他工作人員參加的白宮戰情室會議上，戴琪公開指責沙利文向媒體泄密以破壞她的權威。熟悉此事的消息人士告訴Axios稱，包括美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)在內的目擊者都顯得很震驚。雷蒙多的辦公室拒絕發表評論。

關於這次爭執的故事，以及美國貿易代表辦公室和國家安全委員會之間更廣泛的緊張關係，此後一直在整個白宮西廂辦公室中流傳。多方消息顯示，拜登政府上台後美國國家安全委員會人員編製和職權再次擴張，該委員會曾在特朗普前政府期間縮減人員編製和職權以便給予聯邦政府各部門更大的自主權。

消息人士稱，9月期間，彭博社和《華爾街日報》報道了拜登政府正在考慮根據301條款調查中國的工業補貼，這可能會導致對華採取新的關稅措施，戴琪對消息的泄露感到非常憤怒。

相關報道，包括《華爾街日報》上援引的一句匿名發言，即拜登政府“希望它是一個全場的壓力”，是在戴琪辦公室結束對中國貿易政策的審查時出現的。消息人士說，戴琪認為美國國家安全委員會官員編造了這些故事來破壞她辦公室的對華貿易政策審查。

報導指，戴琪的立場最終取得了勝利。在她去年10月4日發表的拜登政府的對華貿易政策講話時，並沒有宣布任何新的301調查關稅。