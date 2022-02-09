立陶宛外長訪澳：兩國同屬受中國經貿措施針對的專屬俱樂部

據《悉尼先驅晨報》2月9日報導，正在澳洲訪問的立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）當天與澳大利亞外長佩恩（Marise Payne）在堪培拉舉行會談，並召開聯合記者會。蘭茨貝爾吉斯對澳大利亞決定在立陶宛開設貿易代表處的決定表示歡迎。雙方提出，共同應對來自中國方面的“經貿脅迫措施”。

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據立陶宛外交部周三發布的聲明介紹， 蘭茨貝爾吉斯在與佩恩會談時指出，共同的價值觀和長期的人文交流為兩國關係的進一步發展奠定了堅實的基礎，而歐盟和澳大利亞對印太地區的日益重視將為區域合作提供新的機會。佩恩稱，澳大利亞已決定在立陶宛設立貿易代表辦事處。

蘭茨貝爾吉斯說：“澳大利亞外長強調，她的國家希望為促進立陶宛和澳大利亞這兩個志同道合的國家之間的經濟關係，以及貿易多樣化作出貢獻。（澳洲駐立陶宛）貿易代表辦公室的開設將是實現這些目標的重要而具體的一步。”

蘭茨貝爾吉斯強調，立陶宛和整個世界的繁榮取決於確保基於規則的國際秩序以及自由和公平貿易。他補充說，“我們發言贊成所有有助於捍衛它的夥伴關係。我們決不能屈服於非民主政權越來越多的違反協議和使用經濟訛詐的衝動。我們必須作出共同努力，對抗這種有缺陷的趨勢。”

據《悉尼先驅晨報》報導，蘭茨貝爾吉斯說，立陶宛與澳大利亞一起加入了一個“專屬俱樂部”，因為兩國都被中方列為脅迫性經濟措施的目標。蘭茨貝爾吉斯在與佩恩舉行的聯合記者會上談到：“在相當長的一段時間裡，澳大利亞是中國利用經濟和貿易作為政治工具的主要例子之一，甚至可以說是政治武器。”

蘭茨貝爾吉斯補充說：“現在立陶宛加入了這個專屬俱樂部，我們已經和（佩恩）部長討論過了。但很明顯，我們絕對不是最後一個，特別是如果這些做法沒有被我們擁有的工具所阻止的話。”

蘭茨貝爾吉斯表示，立陶宛“非常歡迎”澳大利亞最近決定加入歐盟在世界貿易組織對中國的訴訟，以應對立陶宛受到的經濟打擊。澳大利亞貿易部長丹·特漢（Dan Tehan）1月29日發表聲明稱，“在歐盟就立陶宛（受到的）歧視性貿易做法向中國提起的爭端中，澳大利亞有着實質性利益，所以將要求加入這些磋商。”

報導指，蘭茨貝爾吉斯在記者會上還談到：“我認為我們需要提醒像中國這樣的國家，或任何其他希望利用貿易作為武器的國家，全球志同道合的國家......有工具和法規，有助於抵禦脅迫，不屈服於政治和經濟壓力。”

就中俄日前針對國際事務發表的聯合聲明，蘭茨貝爾吉斯回應稱，中國和俄羅斯“目前在全球基於規則的秩序中扮演着破壞者的角色。”他稱，“所以基本上，這不是區域性的（問題）。這不僅僅是印太地區的問題或歐洲地區的問題。他們是正在採取破壞性行動的全球參與者。”蘭茨貝爾吉斯說：“我們必須問：採取‘反破壞性’的行動，這意味着保證和加強我們的關係。”

佩恩在發言中提及，考慮到“歐洲日益緊張的局勢，特別是俄羅斯在烏克蘭邊境的（軍事）集結”，蘭茨貝爾吉斯毅然到訪澳大利亞的行程“真的很重要”。佩恩補充說：“我們和一位歐洲外長站在這裡，他是在歐洲非常困難和越來越困難的情況下進行的旅行，用政治術語來說，這就是用腳投票。”

佩恩和丹·特漢代表澳方發表聲明稱：“澳大利亞和立陶宛享有親密的關係，其基礎是強大的人民聯繫，以及民主、人權、法治、性別平等和開放市場等共同價值觀。我們兩國都是多邊主義和自由貿易的堅定支持者。澳大利亞和立陶宛同意共同努力，完成澳大利亞-歐盟自由貿易協定。我們還討論了如何通過聯合國和其他多邊組織來維護基於規則的國際治理和貿易體系的完整性。”

兩國外長發表的聯合聲明指出：“佩恩部長熱烈歡迎立陶宛在印太地區不斷增長的足跡。部長們表示支持一個開放、包容和有彈性的印太地區，所有國家的主權權利都得到尊重。部長們一致認為，澳大利亞和歐盟各自的印太戰略、澳大利亞的‘加強’（Step-up）和歐盟的‘全球門戶’（Global Gateway）倡議的啟動，為加強該地區的合作提供了一個重要的機會。”

聲明續稱：“部長們重申，他們打算共同努力，維護以規則為基礎的國際秩序，該秩序是全球穩定和繁榮的基礎，並在我們各自的地區促進可持續的平衡，使所有國家，無論大小，都能不受脅迫地追求他們的利益。”