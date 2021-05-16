红十字会吁各国领袖全力遏止以巴冲突升高

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（法新社日内瓦16日电） 联合国安全理事会今天就以巴暴力情势召开会议之前，人道组织红十字国际委员会（ICRC）表示，各国领袖应动用「最大影响力」，来阻止以色列和巴勒斯坦持续升高的冲突。

总部设在瑞士日内瓦的红十字国际委员会透过声明表示：「加萨走廊（Gaza）和以色列的人民正面临数年来最激烈的战斗循环。」

声明提到：「联合国安全理事会（UN Security Council）今天召开会议前，红十字国际委员会呼吁有关国家领袖发挥最大影响力，以阻止加萨和以色列之间的战斗。」

红十字国际委员会秘书长马迪尼（Robert Mardini ）还说：「这波冲突的强度前所未见，人口稠密的加萨走廊不停遭受空袭，火箭不断飞向以色列大城市。双方都有孩童丧命。」

「对加萨居民来说，由于空袭连续不断、道路和建筑物严重受损，前往医院和其他重要基础设施变得非常困难。」

以巴之间因耶路撒冷（Jerusalem）近期发生骚乱，引发这波2014年以来最严重的战斗。根据双方当局，自10日战斗发生以来，人口密集的加萨走廊已有181人丧生，以色列也有10人丧命。

联合国安理会预计于格林威治时间今天14时（台湾时间22时）讨论这波危机。

© 2021 AFP