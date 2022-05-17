红十字会肯定欧洲接纳乌难民 盼给非洲人同等待遇

（法新社纽约联合国总部16日电） 红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）会长罗卡肯定欧洲对乌克兰难民的接纳，但他今天也盼欧洲给非洲难民相等的待遇。

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法新社报导，罗卡（Francesco Rocca）在联合国的记者会上表示，人们到欧洲寻求保护时，「是的，是有双重标准」。

罗卡正在参加一场论坛，评估「全球移民契约」（Global Compact for Migration）2018年正式通过以来的进展。他表示，「逃离乌东顿巴斯（Donbas）地区的人，与逃离奈及利亚激进组织博科圣地（Boko-Haram）暴力的人」没有什么不同。

罗卡虽然赞扬欧洲社会在短时间内，就接纳了数百万的难民，但让他感到遗憾的是，只仅迎接数千名来自非洲的难民。那些非洲难民，通常是经地中海地抵达欧州大陆。

他说：「那些逃离暴力的人、那些寻求保护的人，应该受到平等的对待。」他并补充道：「种族和国籍不该成为救人一命的决定因素。」

有超过150个国家在2018年签署全球移民契约，这项无法律约束力的协议目的是设立框架，因应全球难民的挑战。

许多难民明知有风险，明知弊端丛生，仍前仆后继的从非洲前往欧洲寻梦。

举例来说，联合国的数据显示，每年都有数以万计的难民冒着生命危险，以利比亚当跳板前往义大利，去年就有超过3万1000人经海路这么做。

同时，2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，已经有600万难民逃离乌克兰。

© 2022 AFP