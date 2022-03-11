红十字会：乌克兰马立波严重缺粮 人道情势堪忧

（法新社日内瓦10日电） 红十字国际委员会（ICRC）今天表示，在俄罗斯军队围攻乌克兰城市马立波（Mariupol）期间，饮水、食物和药品都相当匮乏，居民为争夺物资而发生冲突。

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ICRC驻马立波代表伏科夫（Sasha Volkov）在一段录音中说：「民众开始为了食物互相攻击，还不惜破坏他人车辆以取出汽油。」

他说：「许多人根本没有水喝。4、5天前，所有商店和药局都被洗劫一空。」

「有些人还有食物，但我不确定还能撑多久。很多人通报说没有给孩子吃的东西。」

许多援助机构表示，乌克兰这座南部港市正面临宛如「世界末日」的场景，在俄军持续轰炸下，已超过一周没有水、电或暖气。

平民疏散计画失败，乌克兰和俄罗斯互相指控对方违反停火协议。

伏科夫表示，黑市已经出现，马立波居民可以买到蔬菜但没有肉品，很缺医疗物资。

伏科夫在语音信息中也描述平民在避难所的场景，在这幽闭恐怖的空间中，人们努力维持保暖和避免受到俄军炮击。他说：「民众开始因为太冷而生病了，他们无处可去。」

一些ICRC工作人员从受损或毁坏的建筑物中搜集食物，能多撑几天是几天。

伏科夫说：「由于潮湿和寒冷，我们之中许多人开始生病。我们试图尽可能达到卫生标准，但实际上无法总是如此。」

马立波一家儿童医院昨天遭到空袭，造成至少3人死亡，包括1名女童，国际社会对当地日益恶化的人道情势感到愤怒。

占领马立波这座具战略意义的城市，俄罗斯得以将之前兼并的克里米亚半岛部队与乌克兰东部顿巴斯（Donbas）地区的部队整合起来。（译者：陈怡君/核稿：卢映孜）

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