红十字会：马立波缺水缺粮 盼速达人道协议施援

（法新社日内瓦13日电） 红十字国际委员会（ICRC）今天警告，若俄罗斯与乌克兰冲突各方未能紧急达成「具体人道协议」，乌国遭围困的港口城市马立波（Mariupol）将面临「最恶劣的情况」。

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红十字国际委员会在声明中表示，ICRC已准备好担任中立调解人，促双方就人道议题进行对话。

自本月初起，人口约50万的亚速海（Azov Sea）港口城市马立波一直遭俄军围困。

地方当局今天说，自敌对行动开始以来，已有2100多名居民丧命。

乌克兰与援助机构表示，马立波正面临一场「人道大灾难」，缺水、缺暖气，粮食也将尽。

红十字国际委员会指出，遭俄军围困的数十万人时间已不多。「若各方未能尽快达成协议，将来历史回顾马立波当前发生的情况，将以骇人听闻作表述。」

红十字国际委员会主席毛瑞尔（Peter Maurer）在声明中呼吁各方「将人道事务摆在第一位」。

红十字国际委员会说，包括ICRC职员在内的马立波居民都躲在没有暖气的地下室，还得冒着生命危险到外头寻找食物和水。

红十字国际委员会还说，达成「具体、精准且可行的协议」刻不容缓，如此一来，想离开的人能安全离开，想留下来的人也能获得救命援助。（译者：纪锦玲）

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