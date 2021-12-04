红十字会：Omicron变异株彰显疫苗不平等危险性

（法新社莫斯科3日电） 国际红十字会会长罗卡（Francesco Rocca）今天表示，COVID-19（2019冠状病毒疾病）出现Omicron变异株，正是彰显全世界疫苗不平等究竟会有多危险的「终极证据」。

广告 继续浏览后续

红十字会与红新月会国际联合会（International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC）会长罗卡访问莫斯科时接受法新社访问，他同时关切移民问题的政治化，以及随着冬天到来，阿富汗平民的困境。

被问到国际的疫苗应对方式，这名世界最大人道主义机构的首长表示，需要为改善疫苗严重分配不均付出更多努力。

他表示：「科学团体已经示警…多次警告过，在疫苗覆盖率非常低的地方，会有出现新变种病毒的风险。」

根据联合国数据，高所得国家约有65%人口已经接种至少一剂疫苗，相较之下，低所得国家的疫苗接种率仅略高于7%。

西方国家被指控囤积疫苗，世界卫生组织（WHO）呼吁这些国家不要急着让公民接种追加剂，因为全世界数以百万计的人口甚至连一剂疫苗都还没施打。

罗卡说：「这是西方社会的自私，真的是很盲目的行为。我们如果还不了解其中的关连性，就真的太不可置信了。所以我才会说Omicron变异株是终极证据。」

© 2021 AFP