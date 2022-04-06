红发艾德歌曲版权官司胜诉 英国法官裁定未抄袭

（法新社伦敦6日电） 英国流行乐坛创作歌手红发艾德（Ed Sheeran）今天在他的歌曲Shape of You版权官司中胜诉，英国高等法院法官裁定，红发艾德这首歌并未抄袭另一首歌曲中的乐句。

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本名乔克里（Sami Chokri）的英国grime音乐艺人Sami Switch宣称红发艾德单曲中的乐句Oh I和他歌曲中的Oh Why「极其相似」。

法官扎卡罗利（Antony Zacaroli）今天裁决，红发艾德在写Shape of You这首歌时，「未蓄意，也没有在无意间抄袭英国grime歌曲Oh Why中的乐句」。

红发艾德2017年推出Shape of You单曲，目前为止串流播放次数已超过30亿次，是Spotify有史以来串流播放次数最多歌曲。

这首由他和其他作者共同创作的全球热门金曲，也让红发艾德拿下一座葛莱美奖。

但共同写下Oh Why歌曲的乔克里和欧唐纳福（Ross O'Donoghue）指控红发艾德抄袭他们的创作。

法官扎卡罗利表示，Shape of You和Oh Why这两首歌有「一小节乐句相似」，但这种类似性只是版权可能遭到侵害的起始点。

扎卡罗利研究了其中的音乐元素后表示，歌曲中「这两个相关部分的差异性」，「提供强力证据证明红发艾德歌曲中Oh I乐句来自Oh Why以外的来源」。

扎卡罗利裁定指出，两首歌中最吸引人朗朗上口的乐句有明显类似性，但也有重要差异性。

© 2022 AFP