红磨坊横扫10项东尼奖 众歌手欢唱庆百老汇回归

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（法新社纽约26日电） 受疫情影响延后一年多举办的美国剧场界最高荣誉第74届东尼奖，今天在纽约举行颁奖典礼，改编自2001年同名电影的音乐剧「红磨坊」横扫10项大奖，是本届最大赢家。

今年东尼奖改变颁奖方式，多数奖项透过长达两小时的线上典礼颁发后，再举办演唱会，庆祝因疫情停演18个月的百老汇剧场回归。

根据巴兹鲁曼（Baz Luhrmann）2001年同名电影改编的音乐剧「红磨坊」（Moulin Rouge! The Musical），荣获最佳音乐剧、最佳男主角、最佳男配角及其他7座技术性奖项。

虽然只有亚伦特维特（Aaron Tveit）一人入围最佳音乐剧男主角，但根据奖项规则他需要获得60%的票数才能获奖。亚伦特维特上台领取他生涯首座东尼奖时哽咽地说：「我们非常荣幸从事这个行业，站上百老汇的舞台。」

高龄90岁的露易丝史密斯（Lois Smith）以The Inheritance获得最佳话剧女配角，这也是她的首座东尼奖。她是东尼奖演技奖项年纪最长的得奖人。

阿德里安华伦（Adrienne Warren）以美国歌手蒂娜透娜（Tina Turner）传记音乐剧「蒂娜」（Tina）拿下最佳音乐剧女主角，并与同剧演员带来激励人心的表演。

除此之外，还有百老汇大咖歌手助阵，演唱热门音乐剧「吉屋出租」（Rent）、「女巫前传」（Wicked）、「散拍岁月」（Ragtime）和「汉密尔顿」（Hamilton）等经典对唱歌曲。

以作者EM福斯特（E.M. Forster）的小说「此情可问天」（Howards End）为蓝本改编的同志舞台剧The Inheritance囊括4项大奖，包括史帝芬戴尔卓（Stephen Daldry）赢得最佳话剧导演。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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