红袜5轰破队史纪录 季后赛首轮扳平光芒

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（法新社佛州圣彼得堡8日电） MLB红袜今天挥出球队在季后赛最多的5轰，最终14比6击垮光芒，在季后赛首轮扳平战局。

美国职棒大联盟MLB美国联盟季后赛首轮，坦帕湾光芒昨天在系列赛首战以5比0完封波士顿红袜；两队今天第2战继续在光芒主场交手，一共击出7支全垒打。

此役红袜1局上半就靠柏格茨（Xander Bogaerts）、维杜格（Alex Verdugo）两人带有打点的安打，取得2比0领先。

但下个半局，光芒前两名打者接连敲出安打，1出局后克鲁兹（Nelson Cruz）获保送。迪亚兹（Yandy Diaz）在满垒情况下挥出安打，先帮球队追回1分。下一棒的路普洛（Jordan Luplow）一支左外野方向满贯炮，让光芒5比2超前。

红袜今天的先发投手塞尔（Chris Sale）三振功力了得，2018年还帮助球队拿下世界大赛冠军，但这名左投此役只投1局就黯然退场，他被击出1发满贯弹在内的4支安打，丢掉5分都是自责分。

柏格茨、维杜格3上再度联手出击，两人先后击出阳春全垒打，让红袜将落后追到剩下1分。光芒菜鸟先发巴兹（Shane Baz）在被柏格茨狙击后退场，他今天只投2.1局，就被击出1支全垒打在内的6支安打，丢掉3分都是自责分。

5上红袜首名打者赫南德兹（Enrique Hernandez）的阳春炮让球队追平比数，马蒂内兹（J.D. Martinez）的3分弹则让红袜8比5超前。

光芒韩籍打者崔志万（Ji-Man Choi）在6下两出局后打出阳春全垒打，让球队追回1分。但红袜7上靠瓦兹盖斯（Christian Vazquez）带有打点的安打，再度握有3分领先。

德佛斯（Rafael Devers）8上挥出两分炮，让红袜11比6领先。9上瓦兹盖斯、赫南德兹的安打都打下分数，最终红袜以8分之差击败光芒。

双方打完前两战，以1比1战成平手，系列赛第3战和第4战将于10日和11日晚间（台北11日和12日上午）登场，连两天在红袜主场进行。

© 2021 AFP