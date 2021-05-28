约基奇双十破拓荒者 金块翻转系列赛战局

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（法新社波特兰27日电） 约基奇今天缴出36分、11篮板的双十成绩。让金块120比115险胜拓荒者，在季后赛两队交手的系列赛，反以2比1领先。

美国职篮NBA西区7战4胜制季后赛首轮，第3种子丹佛金块和第6种子波特兰拓荒者打完最初两场比赛后，双方1比1战成平手。

此役首节，双方主将约基奇（Nikola Jokic）、里拉德（Damian Lillard）再度捉对厮杀，两人分别攻下12分、11分，金块靠6成67的命中率砍进7个三分球，以39比30领先拓荒者。

次节拓荒者打出29比25的攻势，但金块打完上半场仍以64比59持续领先。

第3节双方表现平分秋色，双双攻下20分，金块在3节打完后，以84比79领先拓荒者。

拓荒者第4节打出12比7开局，以91比91将比数扳平，但金块及时稳住阵脚，这节两队同样轰下36分，但金块靠着先前累积的领先优势，最终以5分险胜，并在系列赛翻转战局，目前以2比1领先。

金块今天砍进20个三分球，且命中率高达5成26，远高于拓荒者3成11的三分球命中率，是此役拿下胜利的关键。

约基奇今天攻下金块最高36分，并抓下11个篮板，瑞佛斯（Austin Rivers）砍进5记三分球，攻下全队次高21分，小波特（Michael Porter Jr.）、高登（Aaron Gordon）、坎帕佐（Facundo Campazzo）分别获得15分、13分、11分。

拓荒者的里拉德此役轰下全场最高37分，麦卡伦（CJ McCollum）攻下22分，鲍尔（Norman Powell）、安东尼（Carmelo Anthony）分别进帐18分、17分，诺基奇（Jusuf Nurkic）有13分、13篮板的双十演出，科温顿（Robert Covington）仅获6分，但抓下11个篮板。

© 2021 AFP