约基奇赏再见火锅 金块1分险胜火箭

（法新社丹佛6日电） 约基奇今天拿下28分、14篮板，还以一记「再见火锅」毁了对手的绝杀球，让NBA金块在主场惊险以95比94 击败火箭。

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美国职篮NBA丹佛金块今天在主场迎战休士顿火箭，金块的约基奇（Nikola Jokic）攻下全场最高28分，并抓下14个篮板，有「双十」的表现，亚伦．高登（Aaron Gordon）则是在比赛结束前的两分钟内接连命中两记关键的三分球，两人成为地主队赢球的功臣。

这场比赛双方一路鏖战，比赛结束前2分46秒，此役攻下火箭全队最高18分的塞伊斯（Daniel Theis）砍进一记三分球，让火箭以94比89领先金块，但高登立即连下6分还以颜色。

比赛读秒阶段，落后1分的火箭握有球权，泰特（Jae'Sean Tate）在篮下接获队友传球，眼看他就要以一记轻松写意的上篮帮助球队绝杀金块，但球硬生生被约基奇给盖掉，终场金块就以1分险胜。

金块此役三分球手感不佳，40次出手只命中9球，命中率仅2成25，但仍拿下球队近期的2连胜。金块除约基奇表现亮眼，巴顿（Will Barton）也有15分、7篮板、6助攻的演出。

塞伊斯因为右脚大脚趾酸痛缺席两场比赛后，今天归队就上场32分钟，11投7中为火箭贡献18分。伍德（Christian Wood）、艾瑞克．高登（Eric Gordon）分别为火箭拿下12分。

火箭今天输球，吞下7连败，开季至今9场比赛，战绩是低迷的1胜8败。除此之外，火箭从上季至今，已连13战在客场输球。

金块前锋波特（Michael Porter Jr.）今天只打了7分钟，就在第1节因为下背部酸痛退场，之后便未再回到球场。

© 2021 AFP