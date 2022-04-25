约基奇轰37分 金块胜勇士免被横扫

（法新社丹佛24日电） 金块今天在约基奇轰下37分的带领下，以126比121击败勇士，在季后赛扳回一城，避免被横扫的命运，但目前仍以1比3落后。

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美国职篮NBA季后赛首轮，西区第3种子金州勇士以3连胜「听牌」之姿前往客场，与第6种子丹佛金块打第4战。

背水一战的金块，今天首节26比21领先，次节再打出37比31攻势，在上半场以63比52领先勇士11分。

一度握有17分领先优势的金块，被勇士追赶上来，双方121比121平手之际，金块靠莫里斯（Monte Morris）终场前33.5秒的进球要回领先，随后瑞佛斯（Austin Rivers）抄截成功，在喊暂停部署后，约基奇（Nikola Jokic）在终场前8.3秒传球助巴顿（Will Barton）砍进一记稳住胜利的三分球，让金块最终以5分之差惊险在主场留下胜利。

金块的约基奇今天轰下全场最高37分，莫里斯、高登（Aaron Gordon）分别攻下24分、21分，替补的郝兰德（Bones Hyland）、柯森斯（DeMarcus Cousins）分别获得15分、10分。

柯瑞（Stephen Curry）此役从板凳出发，攻下勇士全队最高33分，汤普森（Klay Thompson）也砍下32分，魏金斯（Andrew Wiggins）、波尔（Jordan Poole）分别拿下20分、11分，葛林（Draymond Green）有13分、11篮板的「双十」成绩。

两队接下来将于27日（台湾时间28日）在勇士主场进行第5战，目前仍以3胜1负领先的勇士，最快可在当天赢球后闯进次轮。

© 2022 AFP