约基奇47分平个人纪录 金块断爵士11连胜

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（法新社丹佛31日电） 约基奇今天攻下47分，追平个人单场得分最佳纪录，让美国职篮NBA丹佛金块128比117击退犹他爵士，终止爵士11连胜。

金块今天在主场迎战近期拉出11连胜的爵士，金块除了约基奇（Nikola Jokic）有47分、12篮板的「双十」表现外，巴顿（Will Barton）贡献18分、6助攻，莫瑞（Jamal Murray）也挹注16分、5助攻。金块今天投篮命中率达5 成4，其中三分球28投18中，命中率高达6成43。

爵士今天有7名球员得分达两位数，包括鲍格达诺维奇（Bojan Bogdanovic）攻下29分，但挡不住金块猛烈的炮火。

金块今天开赛就展现凶猛的火力，首节20次出手命中16球，包括8次在三分线外出手全数命中。

第一节在爵士的防守下，约基奇仍予取予求，他单节11投9中攻下22分，而爵士全队不过只获29分，这也是约基奇生涯单节得分最多的一次。

这场比赛的开局，爵士靠欧尼尔（Royce O'Neale）、鲍格达诺维奇、密契尔（Donovan Mitchell）接连命中三分球，一度以9比8领先，但金块在米尔塞普（Paul Millsap）、巴顿陆续砍进三分弹下，拉出一波18 比4攻势，就此接管战局。

在这波攻势下，约基奇在80秒内连中三元，让金块26比13跃居领先。

第2节金块手感仍旧火烫，上半场他们17次在三分线外出手砍进15球，一共44投29中，整体投篮命中率高达65.9%。在约基奇钩射得手又罚进两球后，金块一度以79比52领先爵士27分。

半场打完时，约基奇17投13中，一共攻下33分。

第3节爵士反扑，单节砍进8记三分球，一度将28分落后缩小到剩下个位数差距。当时爵士是在克拉克森（Jordan Clarkson）连续砍进两记三分球后，拉出30比11攻势，将比分追到91比99，只剩8分落后。

但自此之后，爵士便无法再继续缩小比分差距，最终不敌金块，中断11连胜。

© 2021 AFP