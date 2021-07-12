约旦前官员协助王储政变遭判刑15年

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（法新社安曼12日电） 约旦前王储韩沙（Prince Hamzah）涉嫌密谋推翻同父异母哥哥、国王阿布杜拉二世（King Abdullah II），2名约旦前官员今天被法院认定协助政变，遭判处15年有期徒刑。

这场罕见危机，险些动摇被视为区域稳定砥柱的约旦。

被认定有罪的官员分别为前王室长官阿瓦达拉（Bassem Awadallah），以及前沙乌地阿拉伯特使哈山（Sharif Hassan bin Zaid）。

韩沙本人并未遭到起诉，但起诉书里指称韩沙「决意要实现统治国家的野心，违反哈希米王国（约旦）的宪法与惯例。」

审判在国家安全法院闭门进行，虽然是军事法庭但有民间法官参与。

不过，媒体今天获准在法院外的帐篷里，透过视讯连结观看宣判过程。

法官马萨伊德（Muwaffaq al-Masaid）宣布判决时表示，2名被告是20年好友，并与韩沙关系紧密。

他表示，被告试图采取的行动「危害王国现行政治体系，以及阿布杜拉国王陛下」。

他说，被告试图「在约旦社会制造动乱、叛乱与分裂，散布针对政权的仇恨言论，威胁王国的安全」。

与约旦邻国沙乌地阿拉伯关系密切的2人被判「煽动颠覆政权」以及「行动可能威胁社会与制造动乱」的罪名成立。

官方公布影像显示2人身穿浅蓝色囚服，在重度戒备下，戴着手铐出庭。

2人的律师并未对判决结果置评，仅表示会继续上诉。

© 2021 AFP