约旦前王储称遭软禁 否认涉叛变

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（法新社安曼3日电） 约旦国王阿布杜拉二世（Abdullah II）同父异母弟、前王储韩沙今天发布影片自称遭到软禁，但否认涉及针对阿布杜拉的阴谋行动。

韩沙（Prince Hamzah bin Hussein）在传给英国广播公司（BBC）的影片中表示，军事首长今天稍早来找他，要「我不能出门、不能和人谈话或见面」。

韩沙说，他的随扈被撤走，网路和电话线遭切断，还有很多朋友被捕。

新闻披露约旦一位前王室幕僚今天因涉案被捕之际，英国广播公司表示，从韩沙委任律师那里取得这段影片。

军方否认韩沙被捕，仅表示已警告韩沙不要破坏国家安全；但韩沙坚称并未参与阴谋行动，他在影片中回击说，「我并未参与任何阴谋或涉及邪恶组织」，还说，「原本是区域领头羊的国家...变成这样，真让人难过和遗憾」。

韩沙表示，人民批评当局或表达意见，不再能「免除遭威吓、骚扰或威胁」；他还批评「执政体系」认定「个人利益、财政利益、贪污，远比1000万名生活在这里的人民性命、尊严与未来重要」。

韩沙是已故国王胡笙（King Hussein）与美国出生的王妃诺尔（Queen Noor）的长子，他台面上与阿布杜拉关系良好，也与部族领袖交好。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP